Мишель Йео отмечает юбилей

Сегодня, 6 августа, исполнилось 60 лет популярной малайзийской, китайской и голливудской актрисе, танцовщице, продюсеру, сценаристу и певице Мишель Йео
.
Мишель Йео Чу-Кхенг
родилась 6 августа 1962 года в малайзийском городе Ипох в в этнической китайской семье. Ее отец был адвокатом, а мать — домохозяйка. С детства страстно увлекалась танцами — в возрасте четырех лет начала заниматься балетом. В 15 ее зачислили в Лондонскую специальную школу-интернат, позднее она поступила в Лондонскую Королевскую Академию танца. После травмы позвоночника переключилась на постановку танца и другие виды искусств. По окончании Академии получила степень бакалавра искусств со специализацией в области хореографии и драматургии. В 1983-м победила на конкурсе красоты «Мисс Малайзия», благодаря чему появилась в телевизионном рекламном ролике вместе с Джеки Чаном
, что привлекло к ней внимание кинокомпании D&B Films. В том же году представляла Малайзию на конкурсе красоты «Мисс мира» в Лондоне.
Актерская карьера в Гонконге началась с нескольких рекламных роликов для Чарльза Джордана, прежде чем ей предложили роль в фильме «Сова и Бамбо», вышедшем в 1984-м. Продвижением торговой марки Charles Jourdan в Гонконге занималась группа D&B, которой руководил будущий муж Йео Диксон Пун. Они поженились в 1988-м, и Мишель ненадолго оставила профессию. В 1992-м после развода вернулась в кино, сыграв в «Полицейской истории 3
», часть съёмок которой проводилась в малайзийском Куала-Лумпуре. Много снималась в боевиках и фильмах о восточных боевых искусствах, включая «Героическое трио», «Два воина» и «Вин Чун». Никогда специально не занималась боевыми искусствами, поэтому при выполнении трюков полагается на свою танцевальную подготовку и инструкторов на съемочной площадке. Мировой славы добилась после участия в одном из фильмов «бондианы» «Завтра не умрёт никогда
» и картине Энга Ли
«Крадущийся тигр, затаившийся дракон
».
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«Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную
На счету актрисы более 65 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Мемуары гейши
», «Пекло
», «Мумия: Гробница императора драконов
», «Вавилон нашей эры
», «Леди
», «Марко Поло
», «Стражи Галактики 2
», «Звёздный путь: Дискавери
», «Безумно богатые азиаты
», «Рождество на двоих
», «День курка
», «Пороховой коктейль
», «Шан-Чи и легенда десяти колец
» и «Всё везде и сразу
». В 1993-м выпустила сольный диск «Любовь как комета» для своей картины «Бабочка и меч». Написала сценарий для «Искателей приключений
» и спродюсировала семь работ. Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Кунг-фу Панда 2
», «Миньоны: Грювитация
», «Пёс-самурай и город кошек
» и игр Crouching Tiger, Hidden Dragon и The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor. В ближайшем будущем актрису можно будет увидеть во втором «Аватаре
», «Школе Добра и Зла
» и приквеле «Ведьмака
» с подзаголовком «Происхождение
».
В 1997-м Мишель Йео включили в список «50 самых красивых людей мира» по версии журнала People. Была членом жюри Берлинского и Каннского кинофестивалей. Обладательница премии средств массовой информации Азии на международном кинофестивале Азии и Америки, премии съезда ShoWest, титула Дато от султана Перака Азлан-Шаха, почётного звания «За выдающийся вклад молодежи мира» в области культурных достижений от Международной молодежной Палаты, двух Орденов Почетного Легиона и других престижных наград. Замужем за президентом ФИА Жаном Тодтом.
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