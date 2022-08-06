Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мишель Йео отмечает юбилей

6 августа
2022 год

Новости кино >>
6 августа 2022

Сегодня, 6 августа, исполнилось 60 лет популярной малайзийской, китайской и голливудской актрисе, танцовщице, продюсеру, сценаристу и певице Мишель Йео.

Мишель Йео отмечает юбилей
фото: joemcnally.com

Мишель Йео Чу-Кхенг родилась 6 августа 1962 года в малайзийском городе Ипох в в этнической китайской семье. Ее отец был адвокатом, а мать — домохозяйка. С детства страстно увлекалась танцами — в возрасте четырех лет начала заниматься балетом. В 15 ее зачислили в Лондонскую специальную школу-интернат, позднее она поступила в Лондонскую Королевскую Академию танца. После травмы позвоночника переключилась на постановку танца и другие виды искусств. По окончании Академии получила степень бакалавра искусств со специализацией в области хореографии и драматургии. В 1983-м победила на конкурсе красоты «Мисс Малайзия», благодаря чему появилась в телевизионном рекламном ролике вместе с Джеки Чаном, что привлекло к ней внимание кинокомпании D&B Films. В том же году представляла Малайзию на конкурсе красоты «Мисс мира» в Лондоне.

Актерская карьера в Гонконге началась с нескольких рекламных роликов для Чарльза Джордана, прежде чем ей предложили роль в фильме «Сова и Бамбо», вышедшем в 1984-м. Продвижением торговой марки Charles Jourdan в Гонконге занималась группа D&B, которой руководил будущий муж Йео Диксон Пун. Они поженились в 1988-м, и Мишель ненадолго оставила профессию. В 1992-м после развода вернулась в кино, сыграв в «Полицейской истории 3», часть съёмок которой проводилась в малайзийском Куала-Лумпуре. Много снималась в боевиках и фильмах о восточных боевых искусствах, включая «Героическое трио», «Два воина» и «Вин Чун». Никогда специально не занималась боевыми искусствами, поэтому при выполнении трюков полагается на свою танцевальную подготовку и инструкторов на съемочной площадке. Мировой славы добилась после участия в одном из фильмов «бондианы» «Завтра не умрёт никогда» и картине Энга Ли «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Читать рецензию «Всё везде и сразу»: Дайте мне другую вселенную

На счету актрисы более 65 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в фильмах и сериалах «Мемуары гейши», «Пекло», «Мумия: Гробница императора драконов», «Вавилон нашей эры», «Леди», «Марко Поло», «Стражи Галактики 2», «Звёздный путь: Дискавери», «Безумно богатые азиаты», «Рождество на двоих», «День курка», «Пороховой коктейль», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Всё везде и сразу». В 1993-м выпустила сольный диск «Любовь как комета» для своей картины «Бабочка и меч». Написала сценарий для «Искателей приключений» и спродюсировала семь работ. Подарила свой голос персонажам мультфильмов «Кунг-фу Панда 2», «Миньоны: Грювитация», «Пёс-самурай и город кошек» и игр Crouching Tiger, Hidden Dragon и The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor. В ближайшем будущем актрису можно будет увидеть во втором «Аватаре», «Школе Добра и Зла» и приквеле «Ведьмака» с подзаголовком «Происхождение».

В 1997-м Мишель Йео включили в список «50 самых красивых людей мира» по версии журнала People. Была членом жюри Берлинского и Каннского кинофестивалей. Обладательница премии средств массовой информации Азии на международном кинофестивале Азии и Америки, премии съезда ShoWest, титула Дато от султана Перака Азлан-Шаха, почётного звания «За выдающийся вклад молодежи мира» в области культурных достижений от Международной молодежной Палаты, двух Орденов Почетного Легиона и других престижных наград. Замужем за президентом ФИА Жаном Тодтом.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Мишель Йео получила ключевую роль в приквеле «Ведьмака»
Мишель Йео встретится с «Марко Поло»
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Мишель ЙеоЭнг ЛиДжеки Чан
фильмы
АватарАватар 2Безумно богатые азиатыВавилон нашей эрыВедьмакВедьмак: ПроисхождениеВсё везде и сразуДень куркаЗавтра не умрёт никогдаЗвёздный путь: ДискавериИскатели приключенийКрадущийся тигр, затаившийся драконКрадущийся тигр, затаившийся дракон: Меч судьбыКунг-фу Панда 2ЛедиМарко ПолоМемуары гейшиМиньоны: ГрювитацияМумия: Гробница Императора ДраконовПеклоПёс-самурай и город кошекПолицейская история 3Пороховой коктейльРождество на двоихСтражи Галактики 2Шан-Чи и легенда десяти колецШкола Добра и Зла

фотографии >>
«Безумно богатые азиаты»
Мишель Йео отмечает юбилей фотографии
Мишель Йео отмечает юбилей фотографии
«Полицейская история 3»
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Александр Архипенков
4 августа ушёл из жизни актёр Александр Архипенков.
Александр Бачило
2 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Александр Бачило.

День рождения >>

Дмитрий Богданов
Софья Каштанова
Ксения Князева
Владимир Марьянов
Марина Могилевская
Ирина Рахманова
Велимир Русаков
Янина Студилина
Андрей Ярославцев
Люсиль Болл
Мелисса Джордж
Марк Лавуан
Роберт Митчум
Джейсон О'Мара
Оливер Тобиас
Вера Фармига
все родившиеся 6 августа >>

Афиша кино >>

Быстрее пули
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2022
Паразиты
драма, комедия, экранизация
Южная Корея, 2019
Большое путешествие
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2019
Бойся темноты
мистический хоррор
Бельгия, Франция, 2021
Из Неаполя с любовью
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Проклятие матери: Прятки на выживание
триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Убойный монтаж
комедия, фильм ужасов
Франция, Великобритания, Япония, 2022
Уховёртка
драма, экранизация
Франция, Великобритания, Бельгия, 2021
Земля. Перезагрузка
боевик, драма, научная фантастика, фильм-катастрофа
Китай, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram