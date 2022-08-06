Омар Си возглавит ремейк «Наёмного убийцы»

Звезда французского кино Омар Си
сыграет главную роль в новом «Наёмном убийце
», который выйдет на стриминговом сервисе Peacock. Об этом сообщает Deadline
.
Зрителей ожидает переосмысление одноименного триллера с Чоу Юнь-Фатом
, поставленного Джоном Ву
в 1989 году. Ремейк снимет сам создатель оригинала, он же выступит продюсером вместе с Лори Тилкин. За сценарий отвечают Мэттью Стюкен
, Джош Кэмпбелл
, Брайан Хелгеленд
и Эрен Криви. Премьеру ленты производства Universal Studios следует ожидать в 2023-м.
Оригинальный фильм рассказывает о киллере, случайно ослепившем певицу из ночного клуба. Желая помочь девушке и оплатить лечение, герой берется за еще одно задание. Тем временем по его следу идет полицейский, который впоследствии решает помочь преступнику.
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