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Омар Си возглавит ремейк «Наёмного убийцы»

6 августа
2022 год

Новости кино >>
6 августа 2022
Звезда французского кино Омар Си сыграет главную роль в новом «Наёмном убийце», который выйдет на стриминговом сервисе Peacock. Об этом сообщает Deadline.

Омар Си возглавит ремейк «Наёмного убийцы»
фото: altavision.news

Зрителей ожидает переосмысление одноименного триллера с Чоу Юнь-Фатом, поставленного Джоном Ву в 1989 году. Ремейк снимет сам создатель оригинала, он же выступит продюсером вместе с Лори Тилкин. За сценарий отвечают Мэттью Стюкен, Джош Кэмпбелл, Брайан Хелгеленд и Эрен Криви. Премьеру ленты производства Universal Studios следует ожидать в 2023-м.

Оригинальный фильм рассказывает о киллере, случайно ослепившем певицу из ночного клуба. Желая помочь девушке и оплатить лечение, герой берется за еще одно задание. Тем временем по его следу идет полицейский, который впоследствии решает помочь преступнику.
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