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Начались съемки продолжения «Полового воспитания»

6 августа
2022 год

Новости кино >>
6 августа 2022

Стартовали съемки четвертого сезона «Полового воспитания» с Эйсой Баттерфилдом, уверяет Collider.

Начались съемки продолжения «Полового воспитания»

Вместе с Баттерфилдом вернутся к своим ролям Шути Гатва, Эмма Маккей, Эйми Лоу Вуд, Джиллиан Андерсон, Коннор Суинделлс и Кедар Уильямс-Стирлинг, а создатель сериала Лори Нанн вновь выступит сценаристом и исполнительным продюсером. В продолжении шоу Netflix зрители не увидят героинь Тани Рейнолдс, Патрисии Эллисон, Ракхи Такрар и Симоны Эшли.

События «Полового воспитания», стартовавшего в 2019 году, разворачиваются в средней школе маленького городка Мурдэйл. В основе сюжета лежат ситуации, в которые попадают одноклассники Отиса Милберна, живущего со своей матерью Джин Милберн, известным специалистом по сексологии и психологии отношений. В первые же дни учебного года Отису приходится помочь с сексуальными проблемами школьному хулигану и задире в обмен на обещание оставить в покое его друга. Открывшийся талант решать интимные проблемы подростков становится очевиден для Мэйв Вайли, которая предлагает герою консультировать одноклассников за деньги. Идея сближения с Мэйв побуждает Отиса согласиться и начать делать бизнес с новой подругой.
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