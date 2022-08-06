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Идрис Эльба вновь поработает с Дэвидом Литчем

6 августа
2022 год

Новости кино >>
6 августа 2022
Идрис Эльба сыграет главную роль в шпионском триллере Дэвида Литча «Бах!» (Bang!). Ранее оба сотрудничали над лентой «Форсаж: Хоббс и Шоу», уточняет Deadline.

Идрис Эльба вновь поработает с Дэвидом Литчем
фото: joblo.com

За основу картины Netflix взята одноименная серия комиксов Мэтта Киндта и Вильфредо Торреса, появившаяся на свет благодаря издательству Dark Horse Entertainment. Киндт сам напишет сценарий совместно с Заком Олькевицем. Продюсерская команда состоит из Эльбы, Литча, Майка Ричардсона, Кита Голдберга и Келли Маккормик.

По сюжету террористический культ намеревается начать апокалипсис при помощи серии романов, предназначенных для промывки мозгов читателям, а самый знаменитый шпион в мире должен выследить и убить ответственного за этот беспредел автора.
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