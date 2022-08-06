Идрис Эльба вновь поработает с Дэвидом Литчем

Идрис Эльба
сыграет главную роль в шпионском триллере Дэвида Литча
«Бах!» (Bang!). Ранее оба сотрудничали над лентой «Форсаж: Хоббс и Шоу
», уточняет Deadline
.
За основу картины Netflix взята одноименная серия комиксов Мэтта Киндта и Вильфредо Торреса, появившаяся на свет благодаря издательству Dark Horse Entertainment. Киндт сам напишет сценарий совместно с Заком Олькевицем. Продюсерская команда состоит из Эльбы, Литча, Майка Ричардсона, Кита Голдберга и Келли Маккормик.
По сюжету террористический культ намеревается начать апокалипсис при помощи серии романов, предназначенных для промывки мозгов читателям, а самый знаменитый шпион в мире должен выследить и убить ответственного за этот беспредел автора.
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