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Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет

7 августа
2022 год

Новости кино >>
7 августа 2022
Сегодня, 7 августа, исполнилось 80 лет одному из главных кинозлодеев современности, сыну актрисы Эйлин Белл, популярному американскому актеру и продюсеру Тобину Беллу, памятному зрителям по роли Джона Крамера в хоррор-серии «Пила».

Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет
фото: в образе Джона Крамера

Джозеф Генри Тобин-младший родился 7 августа 1942 года в нью-йоркском Квинсе, а вырос в штате Массачусетс. Любит играть в театре, частый гость разного рода театральных фестивалей. Занимается музыкой. Много играл злодеев, серийных убийц и других отвратительных персонажей, и все его роли отличаются мягким, мертвецким голосом.

Кинодебют Белла состоялся в 1979-м, когда он засветился в эпизоде «Манхэттена» Вуди Аллена. В 80-90-е играл небольшие роли в знаменитых фильмах «История обыкновенного безумия», «Тутси», «Выбор Софи», «Миссисипи в огне», «Славные парни», «На линии огня» и «Быстрый и мёртвый». В «Фирме» Сидни Поллака предстал в образе убийцы Альбиноса, а в телефильме «Унабомбер: Подлинная история» предстал в качестве террориста Теодора Качински. Прославился ролью влюбленного в хитрые «игры» маньяка Джона Крамера (он же Конструктор) в «Пиле», его сиквелах и видеоиграх.

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На счету мастера более 120 ролей в кино и на телевидении. Его можно увидеть в сериалах «Звёздные врата», «Притворщик», «Уравнитель», «Зачарованные», «Сайнфелд», «Её звали Никита», «Секретные материалы», «Калейдоскоп ужасов», «Шпионка», «Западное крыло», «Клан Сопрано», «Полиция Нью-Йорка», «24 часа», «Скорая помощь» и «Уокер, техасский рейнджер». Запомнился по фильмам «Вeрдикт», «Руби», «Готова на всё», «Погребенные заживо», «Вельзевул» и другим.

Обладатель четырех престижных наград, включая две премии Fangoria Chainsaw Awards в области триллера и хоррора. В 2009-м получил титул лучшего злодея в сериалах на награждении Chiller-Eyegore.
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Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет фотографии
Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет фотографии
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Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет фотографии
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