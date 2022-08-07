Звезде «Пилы» Тобину Беллу исполнилось 80 лет

Сегодня, 7 августа, исполнилось 80 лет одному из главных кинозлодеев современности, сыну актрисы Эйлин Белл, популярному американскому актеру и продюсеру Тобину Беллу, памятному зрителям по роли Джона Крамера в хоррор-серии «Пила».
фото: в образе Джона Крамера
Джозеф Генри Тобин-младший родился 7 августа 1942 года в нью-йоркском Квинсе, а вырос в штате Массачусетс. Любит играть в театре, частый гость разного рода театральных фестивалей. Занимается музыкой. Много играл злодеев, серийных убийц и других отвратительных персонажей, и все его роли отличаются мягким, мертвецким голосом.
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