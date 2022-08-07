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Перезапуск «Изгоняющего дьявола» снимет Дэвид Гордон Грин

7 августа
2022 год

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7 августа 2022

Найден режиссер для перезапуска «Изгоняющего дьявола». В интервью изданию Deadline продюсер Джейсон Блум сообщил, что фильм снимет Дэвид Гордон Грин.

Перезапуск «Изгоняющего дьявола» снимет Дэвид Гордон Грин
фото: ew.com

«Я очень взволнован "Экзорцистом". Первым, к кому я обратился насчет съемок, был Дэвид Гордон Грин. Я думаю, что то, что Дэвид сделал с "Хэллоуином", было великолепным, и он действительно нашел отличный баланс между уважением к оригиналу и привнесением в него чего-то нового. Так что я был очень счастлив, когда он захотел сделать "Экзорциста", и мы очень скоро начинаем производство. Мы уже создаем основу и думаем о трилогии. У нас также есть отличный актерский состав», — рассказал Блум.

Продюсер также добавил, что на стадии скорого запуска съемок находятся новый «Спаун» и адаптация игры Five Nights at Freddy’s.

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Оригинал Уильяма Фридкина появился на больших экранах в 1973-м и приобрел известность не только, как один из образцов пугающего жанра, но и в качестве первого хоррора в истории кино, номинированного на «Оскар» за лучший фильм. Картине, кстати, вручили заветные статуэтки за адаптированный сценарий и звук, а также четыре «Золотых глобуса», среди которых награда за лучший драматический фильм. Популярная хоррор-серия насчитывает пять полнометражных лент, включая «Еретика» Джона Бурмэна, и сериал, который создатели называли прямым продолжением картины Фридкина.
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