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Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера

7 августа
2022 год

Новости кино >>
7 августа 2022
Не стало американского актера-ветерана, режиссера, продюсера, сценариста и преподавателя Клу Галагера, известного по роли в комедии ужасов «Возвращение живых мертвецов». Он скончался в Лос-Анджелесе от естественных причин в возрасте 93 лет, уточняет Variety.

Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера
фото: prod-www.tcm

Уильям Мартин Галагер родился в Холденвилле, штат Оклахома, 16 ноября 1928 года. Отец Клу был бывшим актером и ковбойским артистом. После службы в морской пехоте в 1940-х годах поступил в Северо-восточный государственный университет, а затем в Университет Бэйлора. Актерская карьера Галагера растянулась на семь десятилетий, начиная с небольших гостевых выступлений в телесериалах 1950-х. За свою жизнь сыграл 165 ролей в кино и на телевидении. Дебютировал в одном из эпизодов «Омнибуса» в 1955-м. Играл Билли Кида в сериале NBC «Высокий мужчина» в течение двух сезонов и постоянную роль в сериале «Вирджинец» в течение четырех из девяти сезонов. В 1964-м получил главную роль в «Убийцах» Дона Сигела, а в 1971-м снялся в «Последнем киносеансе» Питера Богдановича. Снял короткометражку «День с мальчиками» по своему сценарию, номинированную на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1969 года.

В 1980-х был представлен новому поколению зрителей с запоминающимися образами в хоррорах. Актер снялся вместе с Верой Майлз в фильме 1984 года «Кровавое посвящение», а через год появился в «Возвращении живых мертвецов» Дэна О'Бэннона и «Кошмаре на улице Вязов 2: Мести Фредди» Джека Шолдера. Был женат на актрисе Мириам Берд-Незери. Вместе с сыном Джоном работал над комедийными хоррорами «Пиршество» и «Пираньи 3DD». Один из любимцев Квентина Тарантино — роль владельца книжного магазина в картине «Однажды... в Голливуде» стала для него последней.
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Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера фотографии
Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера фотографии
Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера фотографии
Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера фотографии
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