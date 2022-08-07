Не стало американского актера-ветерана Клу Галагера

Не стало американского актера-ветерана, режиссера, продюсера, сценариста и преподавателя Клу Галагера
, известного по роли в комедии ужасов «Возвращение живых мертвецов». Он скончался в Лос-Анджелесе от естественных причин в возрасте 93 лет, уточняет Variety
.
Уильям Мартин Галагер
родился в Холденвилле, штат Оклахома, 16 ноября 1928 года. Отец Клу был бывшим актером и ковбойским артистом. После службы в морской пехоте в 1940-х годах поступил в Северо-восточный государственный университет, а затем в Университет Бэйлора. Актерская карьера Галагера растянулась на семь десятилетий, начиная с небольших гостевых выступлений в телесериалах 1950-х. За свою жизнь сыграл 165 ролей в кино и на телевидении. Дебютировал в одном из эпизодов «Омнибуса» в 1955-м. Играл Билли Кида в сериале NBC «Высокий мужчина» в течение двух сезонов и постоянную роль в сериале «Вирджинец
» в течение четырех из девяти сезонов. В 1964-м получил главную роль в «Убийцах
» Дона Сигела
, а в 1971-м снялся в «Последнем киносеансе
» Питера Богдановича
. Снял короткометражку «День с мальчиками» по своему сценарию, номинированную на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 1969 года.
В 1980-х был представлен новому поколению зрителей с запоминающимися образами в хоррорах. Актер снялся вместе с Верой Майлз
в фильме 1984 года «Кровавое посвящение», а через год появился в «Возвращении живых мертвецов
» Дэна О'Бэннона
и «Кошмаре на улице Вязов 2: Мести Фредди
» Джека Шолдера. Был женат на актрисе Мириам Берд-Незери
. Вместе с сыном Джоном
работал над комедийными хоррорами «Пиршество
» и «Пираньи 3DD
». Один из любимцев Квентина Тарантино
— роль владельца книжного магазина в картине «Однажды... в Голливуде
» стала для него последней.
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