Розанна Аркетт присоединилась к третьему сезону «Бескрайнего неба»

Розанна Аркетт
получила ключевую повторяющуюся роль в третьем сезоне сериала ABC «Бескрайнее небо
», уверяет Deadline
.
События остросюжетного криминального триллера разворачиваются в штате Монтана, называемом в США «Страной бескрайнего неба». По сюжету первого сезона частный детектив Кэсси Дюэлл (Кайли Банбери
) и бывший полицейский Дженни Хойт (Кэтрин Винник
) объединяют свои ресурсы, чтобы найти двух сестер, похищенных водителем грузовика на безлюдной трассе в Монтане. В процессе расследования герои узнают, что сестры — не единственные девушки, которые пропали в этом районе. Хойт и Дюэлл понимают, что отныне имеют дело с серийным убийцей, которого необходимо поймать раньше, чем он выберет очередную жертву.
Аркетт предстанет в образе Вирджинии «Джиджи» Сессна, харизматичной и быстро говорящей матери Дженни. Она мошенница мирового уровня, которая использовала детство дочери в своих махинациях. Джиджи обладает способностью очаровывать людей, а затем бесследно исчезать. Когда она возвращается, чтобы провернуть свою последнюю аферу, Дженни ловит ее, и теперь обе должны справиться с их трудными отношениями.
В шоу также заняты Дженсен Эклз
, Джон Кэрролл Линч
, Тед Левайн
, Райан Филлипп
и другие актеры. Премьера третьего сезона состоится 21 сентября на канале ABC.
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