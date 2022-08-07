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Розанна Аркетт присоединилась к третьему сезону «Бескрайнего неба»

7 августа
2022 год

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7 августа 2022

Розанна Аркетт получила ключевую повторяющуюся роль в третьем сезоне сериала ABC «Бескрайнее небо», уверяет Deadline.

События остросюжетного криминального триллера разворачиваются в штате Монтана, называемом в США «Страной бескрайнего неба». По сюжету первого сезона частный детектив Кэсси Дюэлл (Кайли Банбери) и бывший полицейский Дженни Хойт (Кэтрин Винник) объединяют свои ресурсы, чтобы найти двух сестер, похищенных водителем грузовика на безлюдной трассе в Монтане. В процессе расследования герои узнают, что сестры — не единственные девушки, которые пропали в этом районе. Хойт и Дюэлл понимают, что отныне имеют дело с серийным убийцей, которого необходимо поймать раньше, чем он выберет очередную жертву.

Розанна Аркетт присоединилась к третьему сезону «Бескрайнего неба»
фото: theplace.ru

Аркетт предстанет в образе Вирджинии «Джиджи» Сессна, харизматичной и быстро говорящей матери Дженни. Она мошенница мирового уровня, которая использовала детство дочери в своих махинациях. Джиджи обладает способностью очаровывать людей, а затем бесследно исчезать. Когда она возвращается, чтобы провернуть свою последнюю аферу, Дженни ловит ее, и теперь обе должны справиться с их трудными отношениями.

В шоу также заняты Дженсен Эклз, Джон Кэрролл Линч, Тед Левайн, Райан Филлипп и другие актеры. Премьера третьего сезона состоится 21 сентября на канале ABC.
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Розанна АркеттКайли БанбериКэтрин ВинникТед ЛевайнДжон Кэрролл ЛинчРайан ФиллиппДженсен Эклз
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