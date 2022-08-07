Объявлен актерский состав пятого «Астрала»

Синклер Дэниел, Питер Дагер и Хиам Аббасс
составят компанию Патрику Уилсону
, Роуз Бирн
и Таю Симпкинсу
в пятом «Астрале
», сообщает Deadline
.
В «Астрал 5» вернется семья Ламберт, с которой зритель познакомился на старте серии. Действие разворачивается через десять лет после окончания «Астрала 2
». Джош Ламберт (Уилсон) направляется на восток, чтобы оставить своего сына Далтона (Симпкинс) в идиллическом, увитом плющом университете. Однако мечта молодого человека о колледже превращается в кошмар, когда подавленные демоны его прошлого внезапно возвращаются, чтобы преследовать их обоих.
Режиссерское кресло пятой части, запущенной в производство студией Blumhouse, займет сам Патрик Уилсон. Для звезды первых двух частей хоррор-серии и «Заклятия
» это будет дебют в режиссуре. Сценарий к продолжению написал Скотт Тимс по идее создателя серии Ли Уоннелла
. Продюсерская команда состоит из Джейсона Блума
, Джеймса Вана
, Орена Пели, Брайана Кэвэно-Джонса, Стивена Шнайдера, Райана Турека и Уоннелла. Релиз запланирован на 7 июля 2023 года.
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