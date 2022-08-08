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Энди Серкис поставит сериал о мадам Тюссо

8 августа
2022 год

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8 августа 2022
Актер и режиссер Энди Серкис поставит исторический сериал «Мадам!» (Madame!) о Марии Тюссо, основательнице всемирно известного музея восковых фигур, сообщает Variety.

Энди Серкис поставит сериал о мадам Тюссо
фото: Getty Images

Проект прольет свет на судьбу безжалостной бизнес-леди XVIII века, следуя за ней из Парижа в Англию, где она и открыла свой знаменитый музей. Кто именно исполнит ведущую роль, пока не сообщается.

«Это будет уморительная, панковская и безумная история. Мари четко знала одну вещь: если вы собираетесь рассказать о своей жизни, сделайте ее интересной, даже если вам придется что-то выдумывать — что бы ни случилось, вырежьте скучные эпизоды», — отметил режиссер.

Серкис дебютировал в режиссуре с полнометражным фильмом «Дыши ради нас» с Эндрю Гарфилдом и Клэр Фой, а затем работал над приключенческими картинами «Книга джунглей: Начало», «Маугли» и второй частью «Венома». В ближайшем будущем постановщик приступит к съемкам полнометражного мультфильма по повести-притче Джорджа Оруэлла «Скотный двор».
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