Энди Серкис поставит сериал о мадам Тюссо

Актер и режиссер Энди Серкис поставит исторический сериал «Мадам!» (Madame!) о Марии Тюссо, основательнице всемирно известного музея восковых фигур, сообщает Variety.
фото: Getty Images
Проект прольет свет на судьбу безжалостной бизнес-леди XVIII века, следуя за ней из Парижа в Англию, где она и открыла свой знаменитый музей. Кто именно исполнит ведущую роль, пока не сообщается.
«Это будет уморительная, панковская и безумная история. Мари четко знала одну вещь: если вы собираетесь рассказать о своей жизни, сделайте ее интересной, даже если вам придется что-то выдумывать — что бы ни случилось, вырежьте скучные эпизоды», — отметил режиссер.
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