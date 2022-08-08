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Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября

8 августа
2022 год

Новости кино >>
8 августа 2022

Премьера второго сезона сериала «Контейнер» состоится 8 сентября на START. К своим ролям в проекте вернулись Оксана Акиньшина, Маруся Фомина и Филипп Янковский, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября
фото: Пресс-служба START

В новых эпизодах суррогатная мама Саша (Оксана Акиньшина) родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Но за время знакомства и жизни в доме заказчиков она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за собственную дочь Аню (Маша Лобанова), которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала своей сестрой, на самом деле ее мать.

«По сюжету ребенку чуть больше недели, дети очень быстро растут в этом возрасте. Поэтому у нас каждый раз были новые малыши. Главная проблема в том, что когда берешь их на руки, сразу таешь, растекаешься и забываешь о роли, — смеется Дмитрий Чеботарев, исполнивший роль соседа главной героини Виталика. — Одного малыша я укладывал во время съемок. Смотрю, он засыпает, мама переживает: “Давайте заберу”. Я говорю: “Не-не, сейчас я его докачаю”. Помогали родительские скилы. Потому что ни одна кукла не заменит настоящего ребенка в кадре. Он подкидывает абсолютно неожиданные вещи — своим кряхтением, движением ручек создает новые препятствия для существования в диалоге, оживляет его».

Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября
фото: Пресс-служба START

Герой Филиппа Янковского, сыгравшего роль преуспевающего чиновника и заказчика суррогатного малыша, сталкивается с другими перипетиями — в конце первого сезона он попадает в тюрьму. «Вадим привык к роскоши, к костюму с галстуком, машине с мигалкой, к дому на Рублевке. А попал в совершенно чуждую ему среду, и для меня его стало играть еще интереснее. Обстоятельства вынуждают Вадима стать сговорчивее», — рассказывает артист.

Сезон обещает раскрыть мотивы неоднозначных, а порой необъяснимо жестоких поступков главных героев. «Мне кажется, моя героиня немного ненормальная, — делится Маруся Фомина, исполнившая роль рублевской жены Марины. — Она стремится маниакально контролировать все вокруг. Когда жизнь идет не по плану, для нее это равносильно смерти. Она готова зайти настолько далеко, что отступать уже будет некуда. Однако в продолжении мы сможем чуть лучше понять, почему Марина такая. Не буду ее оправдывать. Пусть решает зритель».

Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября
фото: Пресс-служба START

Провоцировать героев «Контейнера» далеко не на светлые поступки будет новый знакомый Евы (Елизавета Шакира) и Ани — Роберт, чей образ воплотил Роман Васильев: «Было сложно подступиться к своему герою, потому что Роберт отчасти альфонс, и многие его поступки никак не оправдаешь для себя. Я встречал таких людей в детстве. Для ребенка это антипример. Вместе с режиссером и сценаристами я пытался понять, какая у этого героя мечта, что им на самом деле движет. У Роберта достаточно меркантильное отношение к людям, он расчетливый манипулятор, но, пройдя с ним длинный путь, я еще больше понимаю, как он уязвим внутри».

Премьера нового сезона «Контейнера» состоится в рамках Московского международного кинофестиваля: START уже традиционно выступает партнером ММКФ. 30 августа зрители и гости фестиваля увидят первый эпизод до премьеры в онлайн-кинотеатре. Серию представят актеры и режиссер проекта Алексей Ляпичев.
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Оксана АкиньшинаРоман ВасильевМаша ЛобановаАлексей ЛяпичевМария ФоминаДмитрий ЧеботарёвЕлизавета ШакираФилипп Янковский
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Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября фотографии
Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября фотографии
Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября фотографии
Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября фотографии
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