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О легендарном голливудском актере Кэри Гранте снимут сериал

8 августа
2022 год

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8 августа 2022

О звезде «фабрики грез» Кэри Гранте снимут сериал — его образ воплотит Джейсон Айзекс, наиболее известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Проект получит название «Арчи», отсылая к настоящему имени иконы Голливуда — Арчибальд Александр Лич, сообщает Deadline.

О легендарном голливудском актере Кэри Гранте снимут сериал
фото: deadline.com

«Есть только один Кэри Грант, и я никогда не был настолько наивен, чтобы попытаться встать с ним в один ряд», — сказал Айзекс.

Отправной точкой истории станет рождение артиста в Бристоле в 1904 году. Детство Грант провел в крайней нищете, в 14 лет поступил в труппу мальчиков-акробатов, выступавшую в мюзик-холлах, и затем переехал в США, где Арчи Лич вскоре превратился в неподражаемого Кэри Гранта. За время своей карьеры в кино он снялся более чем в 70 фильмах и был дважды номинирован на «Оскар» за картины «Грошовая серенада» и «Только одинокое сердце».

За сценарий сериала отвечает Джефф ПоупФиломена»). Близкие актера уже одобрили материал. Проект будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на британском стриминге ITVX, который запустится в этом году.
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