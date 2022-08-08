О легендарном голливудском актере Кэри Гранте снимут сериал

О звезде «фабрики грез» Кэри Гранте снимут сериал — его образ воплотит Джейсон Айзекс, наиболее известный по роли Люциуса Малфоя в фильмах о Гарри Поттере. Проект получит название «Арчи», отсылая к настоящему имени иконы Голливуда — Арчибальд Александр Лич, сообщает Deadline.
фото: deadline.com
«Есть только один Кэри Грант, и я никогда не был настолько наивен, чтобы попытаться встать с ним в один ряд», — сказал Айзекс.
Отправной точкой истории станет рождение артиста в Бристоле в 1904 году. Детство Грант провел в крайней нищете, в 14 лет поступил в труппу мальчиков-акробатов, выступавшую в мюзик-холлах, и затем переехал в США, где Арчи Лич вскоре превратился в неподражаемого Кэри Гранта. За время своей карьеры в кино он снялся более чем в 70 фильмах и был дважды номинирован на «Оскар» за картины «Грошовая серенада» и «Только одинокое сердце».
За сценарий сериала отвечает Джефф Поуп («Филомена»). Близкие актера уже одобрили материал. Проект будет состоять из четырех эпизодов и выйдет на британском стриминге ITVX, который запустится в этом году.
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