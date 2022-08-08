Иван Колесников и Сергей Жарков вернутся в «Первый отдел»

По сюжету старший следователь по особо важным делам, полковник юстиции Юрий Брагин (Колесников) продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления СК России. Опытному следаку, как и прежде, приходится заниматься самыми сложными и запутанными делами по всему Северо-Западному региону. В это же время жена героя Вера Брагина (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдаёт экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решётку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц.
Резко меняется и жизнь Миши Шибанова: в новом сезоне опер уголовного розыска встречает успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов ещё не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга приведёт к непредсказуемым последствиям.
фото: Пресс-служба НТВ
«Очень соскучился по своему герою Брагину, по Сергею Жаркову. Думаю, сериал популярен за счёт нашего удачного тандема. Мы с Серёжей, с одной стороны, совершенно разные, но с другой – очень похожи: у нас схожее чувство юмора, мы друг друга понимаем без слов. Конечно, хочу отметить всю команду. Съёмочная группа не изменилась: это самое крутое, что может быть», – рассказал Иван Колесников.
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