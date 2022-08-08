«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер комедии «Преподы на всю голову
» режиссёра-дебютантки Ерзии Ертлес
. Авторы фильма, вся съёмочная группа и актёрский состав — студенты Высшей школы кино «Арка», которые придумывали и делали кино на чистом энтузиазме.
Двое уволенных из спецслужб неудачников крадут чужое спецзадание и устраиваются в самую престижную школу учителями математики и рисования, не умея при этом считать и рисовать. Им повсюду мерещатся происки иностранных агентов, зомбирующих детей элиты ради получения в будущем всей нашей нефти. Опасаясь за свою свободу преподавать нетрадиционными методами, учителя дают отпор новичкам. Однако ни галлюциногенные пельмени, ни секс-провокации не могут разрушить карьеры преподам-спецагентам, ведь ученики обожают их все больше и больше. Настоящие проблемы у героев начинаются лишь в момент, когда они случайно убивают директора школы, которого приняли за главу шпионской организации. Всё оказалось не тем, чем казалось — и теперь горе-педагогам нужно отметить вместе с коллективом главный школьный праздник в кабинете с припрятанным трупом.
«Это абсурдная комедия с элементами сатиры и с «двойным дном»
, — говорит режиссёр фильма, выпускница режиссёрской мастерской Николая Лебедева
в Высшей школе кино «Арка» Ерзия Ертлес. — В ней, как в капле воды, отразились все наши страхи и заблуждения, с которыми справиться можно лишь смехом или, в крайнем случае, улыбкой
».
Роли в картине исполнили Виктор Лебедев
, Антон Белов
, Мира Альбор
, Светлана Акуневич
, Михаил Кочетков
,
Любовь Кириллова
, Виктор Шашков
, Елизавета Опенько
, Мариетта Азарян
, Елисей Лукин
и другие.
В широкий прокат комедия «Преподы на всю голову
» выйдет 1 сентября.
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