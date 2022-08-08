«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову»

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8 августа Иван Колесников и Сергей Жарков вернутся в «Первый отдел» В Петербурге стартовали съемки продолжения сериала о буднях сотрудников СК

8 августа О легендарном голливудском актере Кэри Гранте снимут сериал Его образ воплотит Джейсон Айзекс, наиболее известный по роли Люциуса Малфоя

8 августа Второй сезон сезон «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной стартует 8 сентября К своим ролям в сериале также вернулись Маруся Фомина и Филипп Янковский