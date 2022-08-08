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«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову»

8 августа
2022 год

Новости кино >>
8 августа 2022
Кино-Театр.Ру представляет трейлер комедии «Преподы на всю голову» режиссёра-дебютантки Ерзии Ертлес. Авторы фильма, вся съёмочная группа и актёрский состав — студенты Высшей школы кино «Арка», которые придумывали и делали кино на чистом энтузиазме.


Двое уволенных из спецслужб неудачников крадут чужое спецзадание и устраиваются в самую престижную школу учителями математики и рисования, не умея при этом считать и рисовать. Им повсюду мерещатся происки иностранных агентов, зомбирующих детей элиты ради получения в будущем всей нашей нефти. Опасаясь за свою свободу преподавать нетрадиционными методами, учителя дают отпор новичкам. Однако ни галлюциногенные пельмени, ни секс-провокации не могут разрушить карьеры преподам-спецагентам, ведь ученики обожают их все больше и больше. Настоящие проблемы у героев начинаются лишь в момент, когда они случайно убивают директора школы, которого приняли за главу шпионской организации. Всё оказалось не тем, чем казалось — и теперь горе-педагогам нужно отметить вместе с коллективом главный школьный праздник в кабинете с припрятанным трупом.

«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову»

«Это абсурдная комедия с элементами сатиры и с «двойным дном», — говорит режиссёр фильма, выпускница режиссёрской мастерской Николая Лебедева в Высшей школе кино «Арка» Ерзия Ертлес. — В ней, как в капле воды, отразились все наши страхи и заблуждения, с которыми справиться можно лишь смехом или, в крайнем случае, улыбкой».

Роли в картине исполнили Виктор Лебедев, Антон Белов, Мира Альбор, Светлана Акуневич, Михаил Кочетков,
Любовь Кириллова, Виктор Шашков, Елизавета Опенько, Мариетта Азарян, Елисей Лукин и другие.

В широкий прокат комедия «Преподы на всю голову» выйдет 1 сентября.
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«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
«Мачо и ботан» по-русски: премьера трейлера комедии «Преподы на всю голову» фотографии
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