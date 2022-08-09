Кая Скоделарио аккомпанирует русалочьей песне в эксклюзивном фрагменте фильма «Русалка и дочь короля»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент фэнтези-мелодрамы «Русалка и дочь короля
» режиссёра Шона МакНамары
(«Музыканты снова вместе
»). В основу фильма лёг роман Вонды Макинтайр «Луна и Солнце».
Девчонка Мари-Жозеф воспитывалась в монастыре и всегда считала себя сиротой. Но оказалось, что ее отец жив и здоров, и это сам «Король-солнце» Людовик XIV. Очутившись во дворце, юная принцесса случайно находит подземное озеро. Там живет одинокая русалка, которую украли придворные чародеи. Они верят, что ее неисчерпаемый источник жизненных сил поможет королю стать бессмертным. Две девушки — пленница-русалка и его тайная дочь — становятся лучшими друзьями. Но перед Мари-Жозеф встает непростой выбор — освободить русалку и дать ей возможность вернуться к детям, или спасти отца и обрести собственную семью.
Главные роли в картине исполнили Пирс Броснан
, Кая Скоделарио
, Фань Бинбин
, Бенджамин Уокер
, Уильям Хёрт
, Рэйчел Гриффитс
, Пабло Шрайбер
, Бен Ллойд-Хьюз
, Кристал Кларк
, Пол Айрлэнд
, Терри Норрис
, Кая Блоксэдж
, Кася Качмарек
, Джессика Кларк
, Джорджа Джей Линдси
, Артур Энджел
и Марк де Панда
.
В российский прокат «Русалка и дочь короля
» выйдет 11 августа.
обсуждение >>