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Не стало актрисы и певицы Оливии Ньютон-Джон

9 августа
2022 год

Новости кино >>
9 августа 2022

Умерла австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Звезде мюзикла «Бриолин» было 73 года, последние 30 лет она боролась с раком молочной железы, сообщает CNN со ссылкой на ее мужа Джона Истерлинга.

Не стало актрисы и певицы Оливии Ньютон-Джон
фото: Getty Images

Оливия Ньютон-Джон родилась 26 сентября 1948 года в Кембридже. В 1954 году семья переехала в Австралию, где обосновалась в Мельбурне. В возрасте 16 лет Оливия создала поп-группу со своими одноклассницами и одержала победу в местном конкурсе молодых исполнителей. Вскоре после этого она вернулась с матерью в Великобританию, после чего карьера начинающей артистки пошла в гору. Ее пик пришелся на 1970-е.

Пятнадцать хитов Ньютон-Джон попадали в десятку хит-парада журнала Billboard, пять из них — на первое место. Всего было продано свыше 100 млн записей певицы, что сделало ее одной из наиболее продаваемых исполнительниц. Она четырежды становилась лауреатом премии «Грэмми».

В 1978 году Оливия Ньютон-Джон снялась в мюзикле «Бриолин» с Джоном Траволтой — эта роль принесла ей «Золотой глобус». В 1981 году артистка получила собственную звезду на голливудской Аллее славы. Она также занималась защитой окружающей среды и правами животных.
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