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Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг выходит 25 августа

9 августа
2022 год

Новости кино >>
9 августа 2022
Премьера сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» о современном рынке эскорт-услуг состоится 25 августа в онлайн-кинотеатре KION. В проекте сыграли Павел Прилучный, Наталья Рудова, Лиза Моряк, Полина Максимова, Владимир Сычев и Янина Студилина, сообщает пресс-служба платформы.

Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг выходит 25 августа
фото: Пресс-служба KION

В центре истории – Александр Шмидт (Прилучный), хозяин элитного эскорт-агентства. Его называют Мэджик: он и его команда способны выполнить практически любое желание заказчика. Но это тайная жизнь. Официально Александр работает топ-менеджером фирмы, оказывающей услуги консалтинга. Именно такая легенда существует для близких. Главный страх Мэджика – о его настоящем бизнесе узнает дочь, которую он воспитывает один.

Агентство Мэджика на вершине успеха. Среди клиентов уважаемые люди: бизнесмены, политики, силовики, общественные деятели. Команда — в лице бывшего бандита по прозвищу «Рыбак» (Олег Каменщиков) и секретаря Галины Михайловны (Виктория Богатырева) — исполняет любые капризы клиентов. Но внезапно сказка заканчивается: на Мэджика и его бизнес объявлена охота.

Сериал Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» о рынке эскорт-услуг выходит 25 августа
фото: Пресс-служба KION

В основе сценария — истории девушек, о которых писал известный Telegram-канал «Рынок шкур», разоблачавший глянцевых моделей в оказании эскорт-услуг. Администраторы канала публиковали информацию о конкретных персонах и приводили документальные доказательства их связей с эскорт-услугами, выкладывая скриншоты переписок, фото и видео, записи переговоров. Сценарий сериала написал Алексей Гравицкий, работавший с Андреасянами над «Чикатило» и «Непрощенным».
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