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Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце Пармы»

9 августа
2022 год

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9 августа 2022

Объявлена программа 44-го Московского международного кинофестиваля, который состоится с 26 августа по 2 сентября. Фильмом открытия станет «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, а на закрытии покажут новую работу корейского постановщика Пак Чхан Ука «Решение уйти», уже отмеченную в Каннах за режиссуру.

Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце Пармы»
фото: К/ф "Решение уйти"

В качестве председателя жюри выступит актер, режиссер и худрук Театра Наций Евгений Миронов. Вместе с ним судить основной конкурс будут режиссер Андрей Кравчук, продюсер из ЮАР Танди Дэвидс и оператор Гайк Киракосян.

В основном конкурсе представлены три российские картины — «Огород» Ларисы Садиловой, «Верблюжья дуга» Виталия Суслина, «Молодость» Дмитрия Давыдова. Среди работ зарубежных авторов «Усекновение» (Синиша Цветич, Сербия), «Глас вопиющего в пустыне» (Киприан Мега, Румыния), «Путешествия Масторны» (Чань Мин Чжи Ляо, Китай), «Ульи» (Луис Басурто, Перу), «Надежда» (Умит Керекен, копродукция Турции, Германии и Словении) и «Мария. Ангел океана» (Аруна Джаявардана, Шри-Ланка). Список фильмов основного конкурса анонсирован не полностью и будет дополняться.

Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце Пармы»
фото: Фото со съемок фильма "Здоровый человек"

В этом году на ММКФ появится отдельная конкурсная программ «Русские премьеры», названная по аналогии с дягилевскими «Русскими сезонами». В составе жюри во главе с Сергеем Урсуляком — продюсер Петр Ануров и режиссер Иван. И. Твердовский. За статуэтку «Серебряного Георгия» поборются «F20» Арсения Герасимова, «Жанна» Константина Статского, «Здоровый человек» Петра Тодоровского, «Кэт» Бориса Акопова, «Микулай» Ильшата Рахимбая, «Петрополис» Валерия Фокина и «Похожий человек» Семена Серзина. Вместе с ними также будут соревноваться российские картины из основного конкурса.

Новый председатель отборочной комиссии ММКФ Иван Кудрявцев отметил, что всего на смотре будет представлено 230 картин из 65 стран мира: по 20 из Индии и Франции, 18 из Китая и США, 16 — из Израиля.
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