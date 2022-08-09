Московский международный кинофестиваль откроется премьерой исторической драмы «Сердце Пармы»

Объявлена программа 44-го Московского международного кинофестиваля, который состоится с 26 августа по 2 сентября. Фильмом открытия станет «Сердце Пармы» Антона Мегердичева, а на закрытии покажут новую работу корейского постановщика Пак Чхан Ука «Решение уйти», уже отмеченную в Каннах за режиссуру.
фото: К/ф "Решение уйти"
В качестве председателя жюри выступит актер, режиссер и худрук Театра Наций Евгений Миронов. Вместе с ним судить основной конкурс будут режиссер Андрей Кравчук, продюсер из ЮАР Танди Дэвидс и оператор Гайк Киракосян.
В основном конкурсе представлены три российские картины — «Огород» Ларисы Садиловой, «Верблюжья дуга» Виталия Суслина, «Молодость» Дмитрия Давыдова. Среди работ зарубежных авторов «Усекновение» (Синиша Цветич, Сербия), «Глас вопиющего в пустыне» (Киприан Мега, Румыния), «Путешествия Масторны» (Чань Мин Чжи Ляо, Китай), «Ульи» (Луис Басурто, Перу), «Надежда» (Умит Керекен, копродукция Турции, Германии и Словении) и «Мария. Ангел океана» (Аруна Джаявардана, Шри-Ланка). Список фильмов основного конкурса анонсирован не полностью и будет дополняться.
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