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Вячеслав Чепурченко и Евгений Антропов устроились в милицию Ялты

9 августа
2022 год

Новости кино >>
9 августа 2022
В Крыму закончились съемки сериала Дмитрия Константинова «Ялта», ставшего продолжением проектов «Город» и «Гурзуф». Главные роли в многосерийном фильме исполнили Вячеслав Чепурченко и Евгений Антропов, сообщает пресс-служба Первого канала.

Вячеслав Чепурченко и Евгений Антропов устроились в милицию Ялты
фото: Пресс-служба Первого канала

Действие сериала «Ялта» разворачивается через шесть лет после «Гурзуфа» — в 1971 году. В продолжении фильма герой Родиона Стоцкого (Петр Федоров) будет присутствовать только за кадром, так как уезжает на Конференцию по обмену опытом на Байкал. В это время в разгар курортного сезона за одну ночь происходит несколько нападений на спекулянтов, торгующих контрабандными джинсами, а один из них даже убит. В отсутствие более опытных коллег расследовать дело предстоит совсем молодым неопытным оперативникам и тем, кто всегда был на вторых ролях.

В сериале появятся новые герои в исполнении Марии Корытовой, Александра Кудренко, Евгения Харитонова, Николая Мачульского, Сергея Юшкевича и Еленв Маховой.

Премьера «Ялты» состоится на Первом канале в 2023 году.
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Евгений АнтроповДмитрий КонстантиновМария КорытоваАлександр КудренкоЕлена МаховаНиколай МачульскийПётр Фёдоров (младший)Евгений Харитонов (II)Вячеслав ЧепурченкоСергей Юшкевич
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