Вячеслав Чепурченко и Евгений Антропов устроились в милицию Ялты

Действие сериала «Ялта» разворачивается через шесть лет после «Гурзуфа» — в 1971 году. В продолжении фильма герой Родиона Стоцкого (Петр Федоров) будет присутствовать только за кадром, так как уезжает на Конференцию по обмену опытом на Байкал. В это время в разгар курортного сезона за одну ночь происходит несколько нападений на спекулянтов, торгующих контрабандными джинсами, а один из них даже убит. В отсутствие более опытных коллег расследовать дело предстоит совсем молодым неопытным оперативникам и тем, кто всегда был на вторых ролях.
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