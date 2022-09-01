Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы»

TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Корзинка фруктов
») поделились трейлером очередного
спин-оффа «Детектива Конана
» — комедии под названием «Преступник Ханзава
».
Таинственный Ханзава выглядит как тень — так в историях о юном детективе изображают преступников, чье истинное лицо зрителям еще знать не положено. Упомянутый негодяй, величающий себя великим убивцем, прибывает в Бэйка, злачный (и вымышленный) район Токио. Настоящий рай для убийц и преступников всех мастей. Вот только Ханзаве жизнь в мегаполисе совсем не по нутру, да и чужие злодеяния вызывают у него страх.
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«Гангрейв» — культовый криминальный сёнэн с видеоигровыми корнями
Руководит проектом Акитаро Даити
, постановщик сериалов «Очень приятно, Бог
» и «Корзинка фруктов
» (2001). Ханзава заговорит голосом Сёты Аои
(Пётр из «Кэрол и Тьюздей
», пятый принц Лихт фон Граннцрайх из «Королевского репетитора
»), а его любимую собаку Помэтаро озвучит Инори Минасэ
(Прушка из «Созданного в Бездне
», Сёко Макинохара из «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
»).
Детективный сёнэн 3 октября отправится на японское ТВ, а на следующий день — стартует на Netflix
.
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