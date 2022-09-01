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Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы»

1 сентября
2022 год

Новости кино >>
1 сентября 2022
TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Корзинка фруктов») поделились трейлером очередного спин-оффа «Детектива Конана» — комедии под названием «Преступник Ханзава».



Таинственный Ханзава выглядит как тень — так в историях о юном детективе изображают преступников, чье истинное лицо зрителям еще знать не положено. Упомянутый негодяй, величающий себя великим убивцем, прибывает в Бэйка, злачный (и вымышленный) район Токио. Настоящий рай для убийц и преступников всех мастей. Вот только Ханзаве жизнь в мегаполисе совсем не по нутру, да и чужие злодеяния вызывают у него страх.

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Руководит проектом Акитаро Даити, постановщик сериалов «Очень приятно, Бог» и «Корзинка фруктов» (2001). Ханзава заговорит голосом Сёты Аои (Пётр из «Кэрол и Тьюздей», пятый принц Лихт фон Граннцрайх из «Королевского репетитора»), а его любимую собаку Помэтаро озвучит Инори Минасэ (Прушка из «Созданного в Бездне», Сёко Макинохара из «Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки»).

Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы»

Детективный сёнэн 3 октября отправится на японское ТВ, а на следующий день — стартует на Netflix.
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Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы» фотографии
Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы» фотографии
Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы» фотографии
Возможно, криминал: тень-убийца в новом трейлере «Преступника Ханзавы» фотографии
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