Данила Козловский и Михаил Галустян сыграют в новой комедии Марюса Вайсберга

«Это будет свежая, ни на что не похожая комедия о гуманизме. Я счастлив работать с такими мощными и талантливыми актерами, как Данила Козловский и Михаил Галустян. Их персонажи из совершенно разных миров, но в этом фильме миры столкнутся и будут противостоять друг другу. В итоге им придется найти общую территорию, на которой они смогут сосуществовать. Это смешная и трогательная история, которая сейчас очень нужна зрителю», – отметил Марюс Вайсберг.
По сюжету фильма Макс (Козловский), молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делает успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация – увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы.
Очередное задание Макса – избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия (Галустян). На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости.
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