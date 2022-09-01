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Продолжение «Рикошета» с Александром Устюговым выйдет 5 сентября

1 сентября
2022 год

Новости кино >>
1 сентября 2022

Второй сезон остросюжетного детектива «Рикошет» с Александром Устюговым в главной роли выйдет в эфире канала НТВ 5 сентября, сообщает пресс-служба телеканала.

Продолжение «Рикошета» с Александром Устюговым выйдет 5 сентября
фото: Пресс-служба канала НТВ

«На мой взгляд, «Рикошет» – это попытка создать телевизионный комикс. Но комикс необычный: главный герой не бегает в плавках, надетых на колготки, и не обладает какими-то суперспособностями. Он мистическим образом переносится из 90-х в наше время, то есть оказывается тут 20 лет спустя. Возвращается в родной город, который за это время кардинально изменился. Однако он сам не изменился! У него всё те же привычки, преимущественно бандитские, всё тот же взгляд на жизнь, и он никогда не лезет за словом в карман. И вот это противостояние современных, скажем так, сил зла и бандитских настроений 90-х вызывает у зрителей живой интерес», – считает Александр Устюгов.

В центре истории – последний герой лихих 90-х Артем Волков, который спустя 20 лет возвращается в родной город и оказывается втянутым в конфликт с местными бандитами. В финале первого сезона Волков получает тяжелое ранение и вместе со своей возлюбленной Кирой (Екатерина Волкова) пускается в бега. События продолжения истории разворачиваются спустя полтора месяца. Артем и Кира скрываются в соседнем городке Глебске, расположенном в 50 км от Анинска. Главный герой понимает, что в России слишком опасно, и нужно уезжать.

Продолжение «Рикошета» с Александром Устюговым выйдет 5 сентября
фото: Пресс-служба канала НТВ

В это время в столице «человек из Москвы» встречается с главным боссом и сообщает, что вопрос с заменой Седого решен и проект «Анинск» готов к перезагрузке, а новый рулевой уже на своем месте и готов к поручениям. Для отъезда Артема и Киры уже всё готово, но в последний момент происходит форс-мажор. Новый смотрящий, узнав, что Артем и Кира приехали в Анинск, встречается с возлюбленной Волкова и берет с неё подписку о невыезде. Теперь они вынуждены остаться на некоторое время. С этого момента начинается противостояние Артема с новым рулевым и его бандой головорезов.

«Моя Кира такая трогательная, музыкальная и тонкая девушка, которая психосоматически сильная. Она пережила потерю любимого так, что ослепла. Мне как актрисе было интересно сыграть героиню с таким характером, тем более такую, которая из-за пережитого стресса потеряла зрение. Я пересматривала «Запах женщины» с Аль Пачино, изучала много материалов, пыталась понять, как живут незрячие люди, как переключается их внимание. Мне очень приятно работать с Александром Устюговым. Таким человеком с большой буквы. Спасибо всем огромное зрителям и людям, которые поверили в наших персонажей и переживают за них, как за живых людей», – отмечает Екатерина Волкова.
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