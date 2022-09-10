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Студия Disney работает над новым фильмом про Белоснежку и сиквелом «Зачарованной»

10 сентября
2022 год

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10 сентября 2022

На выставке D23 Expo 2022 публике представили свежие кино- и анимационные новинки студии Disney .



В рамках мероприятия рассказали о продолжении семейной комедии «Зачарованная» с Эми Адамс и спин-оффе «Короля Льва» Джона Фавро, посвященном Муфасе. Последний снимет Барри Дженкинс. Джейми Ли Кёртис сыграет мадам Леоту, дух хрустального шара, в ремейке «Дома с приколами», чей выход запланирован в 2023 году. Компанию ей составят Джаред Лето, Росарио Доусон, ЛаКит Стэнфилд, Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито и Вайнона Райдер. В версии 2003 года играли Эдди Мёрфи, Дженнифер Тилли и Теренс Стэмп.

Дэвид Лоури поставил для Disney нового «Питера Пена», в котором в образе Капитана Крюка предстанет Джуд Лоу. А Марк Уэбб готовится занять режиссерское кресло очередной версии «Белоснежки», где будут солировать Рэйчел Зеглер в титульной роли и Галь Гадот в качестве Злой королевы.


Новым оригинальным диснеевским мультфильмом станет «Желание», приуроченное к столетию студии. В нем появится еще одна «принцесса Диснея» — девочка-подросток Аша, озвученная Арианой ДеБос. Героине предстоит спасти от зла Королевство Желаний. Pixar представила четыре анимационные ленты: «Элементал», «Элио», «Победа или поражение» и вторую «Головоломку».

На презентации также показали первый тизер-трейлер «Русалочки» Роба Маршалла с Халле Бэйли и новый трейлер сиквела фильма 1993 года «Фокус-покус» с Бетт Мидлер.
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