Студия Disney работает над новым фильмом про Белоснежку и сиквелом «Зачарованной»

На выставке D23 Expo 2022
публике представили свежие кино- и анимационные новинки студии Disney .
В рамках мероприятия рассказали о продолжении семейной комедии «Зачарованная
» с Эми Адамс
и спин-оффе «Короля Льва
» Джона Фавро
, посвященном Муфасе. Последний снимет Барри Дженкинс
. Джейми Ли Кёртис
сыграет мадам Леоту, дух хрустального шара, в ремейке «Дома с приколами
», чей выход запланирован в 2023 году. Компанию ей составят Джаред Лето
, Росарио Доусон
, ЛаКит Стэнфилд
, Оуэн Уилсон
, Дэнни ДеВито
и Вайнона Райдер
. В версии 2003 года играли Эдди Мёрфи
, Дженнифер Тилли
и Теренс Стэмп
.
Дэвид Лоури
поставил для Disney нового «Питера Пена
», в котором в образе Капитана Крюка предстанет Джуд Лоу
. А Марк Уэбб
готовится занять режиссерское кресло очередной версии «Белоснежки», где будут солировать Рэйчел Зеглер
в титульной роли и Галь Гадот
в качестве Злой королевы.
Новым оригинальным диснеевским мультфильмом станет «Желание», приуроченное к столетию студии. В нем появится еще одна «принцесса Диснея» — девочка-подросток Аша, озвученная Арианой ДеБос
. Героине предстоит спасти от зла Королевство Желаний. Pixar представила четыре анимационные ленты: «Элементал», «Элио», «Победа или поражение» и вторую «Головоломку
».
На презентации также показали первый тизер-трейлер
«Русалочки
» Роба Маршалла
с Халле Бэйли
и новый трейлер
сиквела фильма 1993 года «Фокус-покус
» с Бетт Мидлер
.
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