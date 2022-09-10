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Стивен Фрай появится в «Утреннем шоу»

10 сентября
2022 год

Новости кино >>
10 сентября 2022
Стивен Фрай присоединился к третьему сезону драмы Apple TV+ «Утреннее шоу», сообщает Deadline.

Стивен Фрай появится в «Утреннем шоу»
фото: deadline.com

Британскому актеру достался образ безжалостного члена директоров телекомпании UBA Леонарда Кромвелла, готового на все ради устранения финансовых проблем. Ранее в сериал записались Тиг Нотаро, Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис, дебютировавшая во втором сезоне. Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун вернутся к своим ролям. Новым шоураннером заявлена Шарлотта Стаудт. Сценаристка и продюсер первых сезонов Керри Эрин останется в роли консультанта и займется новыми проектами для платформы.

В основу сериала легла книга корреспондента телеканала CNN Брайана Стелтера «Утреннее шоу: беспощадный мир телевидения». На примере двух соперничающих ведущих он рассказывает о самых острых проблемах современности. Первый сезон вышел в 2019 году и был посвящен движению #MeToo. Премьера второго состоялась осенью 2021-го, события в нем вращались вокруг выборов, пандемии и вопросов расового равенства.
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