Про Капитана Америку и Черную пантеру делают игру

Капитан Америка
и Черная пантера
возглавят четверку героев безымянной игры. Об этом стало известно на трансляции
, которую провели Disney и Marvel в рамках выставки D23 Expo 2022.
За производство одиночного приключения отвечает студия Skydance New Media, которой руководит Эми Хенниг, причастная к созданию серий Legacy of Kain и Uncharted.
Действие игры развернется во времена Второй мировой войны, а основными персонажами заявлены Капитан Америка, Черная пантера и еще два героя, чьи имена пока не объявлены.
Возможно, игроков ждет экшен в духе Uncharted, но подробностей о нем придется подождать.
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