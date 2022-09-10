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Про Капитана Америку и Черную пантеру делают игру

10 сентября
2022 год

Новости кино >>
10 сентября 2022
Капитан Америка и Черная пантера возглавят четверку героев безымянной игры. Об этом стало известно на трансляции, которую провели Disney и Marvel в рамках выставки D23 Expo 2022.



За производство одиночного приключения отвечает студия Skydance New Media, которой руководит Эми Хенниг, причастная к созданию серий Legacy of Kain и Uncharted.

Действие игры развернется во времена Второй мировой войны, а основными персонажами заявлены Капитан Америка, Черная пантера и еще два героя, чьи имена пока не объявлены.

Про Капитана Америку и Черную пантеру делают игру
фото: youtube.com

Возможно, игроков ждет экшен в духе Uncharted, но подробностей о нем придется подождать.
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