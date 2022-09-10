Только митинги спасут пони: главные новости аниме за неделю

AtelierPontdarc
(«Держись, ровесница!
») начнут показ «Перерождения дяди
» с начала в октябре: так студия сможет доделать сериал, работе над которым помешала вспышка ковида, а зрители, которые еще не оценили деконструкцию исекая
, смогут восполнить этот досадный пробел. Японский фастфуд-франчайз Mos Burger выпускает
ограниченную серию бургеров, вдохновленных «Сейлор Мун
» — аккурат к фестивалю созерцания луны Цукуми. Манга «Атака титанов
» перевалила за страшные цифры в 110 миллионов проданных экземпляров, а истинные (читай — американские) ценители теперь могут докупить набор сакэ, чтобы скрасить себе чтение. А вот мюзикл
по манге Хадзимэ Исаямы
смогут увидеть только жители Осаки и Токио в начале 2023 года (есть трейлер
). Для тех, кого не пугают эмодзи стриминг-площадки Twitch: там на день раньше, 12 сентября покажут первые три эпизода аниме-сериала «Киберпанк: Бегущие по краю
», основанного на игре CD Projekt Red
(студия и проведет трансляцию). И немного о премьерах: второй сезон «Для тебя, Бессмертный
» стартует 23 октября, «Мастеров Меча Онлайн: Прогрессив — Скерцо глубокой ночи
» (в следующий раз дадим аббревиатурой, сколько ж можно) перенесли на 22 октября, продолжение «Попсового эпоса
» выйдет уже вот-вот — 2 октября, а «Человек-бензопила
» явит себя народу 11 октября. Netflix также расщедрился на подробности о третьем сезоне «Выдающихся зверей
»: премьера назначена на 2024 год.
Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Каждую неделю
мы собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Теперь у нас есть еще и телеграм-канал
, где мы стараемся оперативнее и подробнее рассказывать о событиях в мире аниме.
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Пасторальная романтика в ломтике жизни «Квест на фоне сакуры»
Второй кур
сексистского ублюдка
аниме-сериала «Ублюдок!! Сокрушитель тьмы
» выйдет на Netflix
15 сентября, с чем нас и поздравляет свежий трейлер.
Ребут культового сериала, в котором дарк-фэнтези отсасывает яд из тела хэви-метал-стилистики (можно и наоборот), от Liden Films
(«Токийские мстители
», «Песнь ночных сов
») познал вкус релиза 30 июня, но пока оставляет горечь разочарования на языках даже самых стойких фанатов фансервиса. Во всяком случае, оценка аниме на самых разных аггрегаторах не позволяет «Ублюдку!!» выйти на топовые позиции. Впрочем, оставим выводы до выхода всех эпизодов. Прочитать чуть подробнее про феерию плоти и тяжелой музыки можно здесь
.
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Рецензия на «Токийских мстителей»
Рекламная компания третьего сезона «Моб Психо 100
» от студии Bones
(«Стальной алхимик: Братство
», «Меч чужака
») продолжает забрасывать ни в чем не повинных людей новыми
и новыми
трейлерами. Слава богам, релиз уже маячит на горизонте — 6 октября. А пока — вспоминаем очередного персонажа франшизы, на этот раз — духа Экубо.
Если на следующей неделе вы не найдете в дайджесте новый трейлер по сериалу — требуйте вернуть деньги.
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Не любите духов? Тогда аниме-вампиры вам придутся по нутру!
Весной мы уже рассказывали
о новом аниме «Девушки-пони: Славное дерби
». Одноименная манга давно разрослась в огромную медиа-франшизу, самый прибыльный сегмент в которой — мобильная видеоигра. В Европе и США тайтлом увлекаются лишь энтузиасты, но в Азии пони покорили сотни тысяч человеческих душ.
Из-за этой самой видеоигры в Южной Корее намедни разгорелся скандал. В августе геймеры из Страны утренней свежести прознали, что в Японии поклонникам пони-вайфу
дают гораздо более привлекательные награды за выполненные задания, и принялись массово жаловаться разработчикам. Тогда представители Kakao Games пообещали все исправить. К сентябрю ситуация находилась в положении «ни тпру, ни ну», и, устав ждать ветер перемен, игроки взялись за вожжи. Арендовав запряженную лошадью повозку, они прокатились вокруг головного офиса компании, после чего припарковали телегу у входа. Через два дня фанатская акция повторилась, но уже с использованием грузовика.
В Kakao Games не стали проверять, какой вид транспорта будет использован в следующий раз, поэтому к геймерам вышел глава студии — бить челом и молвить, что корейская версия игры вот-вот восстановит статус-кво по отношению к японской. Пока все тихо, но мы наблюдаем за ситуацией.
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Все, что вы хотели знать о «Госпоже Кагуе», но постеснялись спросить (или не знали, где арендовать повозку)
На обложке девятого тома манги «Провожающая в последний путь Фрирен
» обнаружили объявление, что произведение скоро ждет перерождение в аниме.
Ни формата, ни конкретной даты пока нет — на правах утечки. Зато известен сюжет: манга представляет собой этакое постфэнтези, историю о меланхолии, разлуке, утрате и смерти, рассказанную с конца. Группа героев, победивших великое зло, возвращаются из похода, чтобы начать новую мирную жизнь. Все, кроме эльфийской волшебницы Фрирен. Она живет вне времени и знает наперед, что вскоре радость победы, боевые почести и даже жизни ее верных друзей обратятся в прах. А она продолжит бродить по земле среди теней прошлого.
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Эльфам и эльфийкам в «Рыцаре-скелете...» повезло гораздо меньше
Новый проект студии Bandai Namco
(«Добро пожаловать в ад, Ирума!
», «Айкацу
») «Ворона в гареме
» уже вплотную подошла к дате премьеры (1 октября). От щедрот — свежий трейлер.
Сериал расскажет о судьбоносной встрече императора с одной из самых необычных его наложниц — Рю Цзюсэцу, о которой с почтением и страхом перешептываются все слуги. За постановку отвечает ключевой аниматор «Гинтамы
» Тидзуру Мияваки
, а главную роль озвучит Саку Мидзуно
(голос Рэны Хананой в «Отборочном проекте
» и Рё Ямады из «Одинокого рокера!
»).
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов»
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