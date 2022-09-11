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Неигровая картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас удостоена «Золотого льва» 79-го Венецианского фестиваля

11 сентября
2022 год

Новости кино >>
11 сентября 2022
«Золотой лев» 79-го Венецианского международного кинофестиваля получила документальная картина Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие». Список лауреатов опубликован на сайте биеннале.

Неигровая картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас удостоена «Золотого льва» 79-го Венецианского фестиваля
фото: кадр из фильма «Вся красота и кровопролитие»

Лента о современной художнице Нэн Голдин была единственной неигровой работой в основном конкурсе смотра. Последний раз документальное кино побеждало на Мостре девять лет назад, когда главный приз вручили «Священной римской кольцевой» Джанфранко Рози.

Кубок Вольпи за лучшие мужскую и женскую роли достался Колину Фарреллу за «Банши Инишира» и Кейт Бланшетт за фильм «Тар». Режиссер первой картины Мартин Макдонах удостоен приза за сценарий.

Неигровая картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас удостоена «Золотого льва» 79-го Венецианского фестиваля
фото: кадр из фильма «Банши Инишира»

Статуэтку за режиссуру получил Лука Гуаданьино, представивший в Венеции ленту «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе и Тейлор Расселл, ставшей обладательницей Премии имени Марчелло Мастроянни, которой награждают начинающих актеров. Гран-при жюри и премией имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший дебют отмечен «Сент-Омер» Алис Диоп.

Специальная премия жюри досталась Джафару Панахи за ленту «Без медведей». Иранская «Третья мировая война» Хумана Сейеди победила в конкурсе «Горизонты».
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