Неигровая картина «Вся красота и кровопролитие» Лоры Пойтрас удостоена «Золотого льва» 79-го Венецианского фестиваля

«Золотой лев» 79-го Венецианского международного кинофестиваля получила документальная картина Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие». Список лауреатов опубликован на сайте биеннале.
фото: кадр из фильма «Вся красота и кровопролитие»
Лента о современной художнице Нэн Голдин была единственной неигровой работой в основном конкурсе смотра. Последний раз документальное кино побеждало на Мостре девять лет назад, когда главный приз вручили «Священной римской кольцевой» Джанфранко Рози.
обсуждение >>