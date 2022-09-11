Появились подробности о «Громовержцах» с Флоренс Пью и второй части «Черной пантеры»

Студия Marvel раскрыла подробности о своих будущих фильмах и сериалах на презентации, состоявшейся в рамках выставки D23 Expo 2022
.
«Громовержцев» в качестве Елены Беловой возглавит Флоренс Пью
. В ее команду антигероев войдут Таскмастер (Ольга Куриленко
), Красный страж (Дэвид Харбор
), Зимний солдат (Себастьян Стэн
), Агент США (Уайатт Расселл
), Призрак (Ханна Джон-Кэймен
) и мадам Гидра (Джулия Луиз-Дрейфус
).
Шури, которую играет Летишиа Райт
, объявили новой Черной пантерой в картине «Черная пантера: Ваканда навсегда
». Здесь же состоится дебют Рири Уильямс (Доминик Торн), ключевого персонажа сериала «Железное сердце», где также появится Энтони Рамос в образе «Капюшона». Шоу поведает о противостоянии между магией и технологиями.
Был анонсирован ностальгический хоррор Disney+ «Ночной оборотень» с Гаэлем Гарсия Берналем
и Лаурой Доннелли
. В ленте «Капитан Америка: Новый мировой порядок» вернется в киновселенную Marvel Лидер в исполнении Тима Блэйка Нельсона
, а Дэнни Рамирес станет новым Соколом. «Человек-муравей и Оса: Квантомания
» послужит сюжетным мостиком между предыдущей фазой и «Мстителями: Династией Канга».
Завершились съемки сериала «Эхо», где заявлен Кингпин (Винсент Д'Онофрио
), ослепший на один глаз после «Соколиного глаза
». В 2023-м начнутся съемки сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Войны в доспехах». Последний связан сюжетом с «Секретным вторжением» с Сэмюэлом Л. Джексоном
и Эмилией Кларк
, чей трейлер показали на выставке. Ко второму сезону «Локи
» присоединился Ке Хюи Куан. Marvel также показала только посетителям выставки ролик картины «Марвелы».
обсуждение >>