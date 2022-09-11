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Появились подробности о «Громовержцах» с Флоренс Пью и второй части «Черной пантеры»

11 сентября
2022 год

Новости кино >>
11 сентября 2022
Студия Marvel раскрыла подробности о своих будущих фильмах и сериалах на презентации, состоявшейся в рамках выставки D23 Expo 2022.

Появились подробности о «Громовержцах» с Флоренс Пью и второй части «Черной пантеры»
фото: comicbook.com

«Громовержцев» в качестве Елены Беловой возглавит Флоренс Пью. В ее команду антигероев войдут Таскмастер (Ольга Куриленко), Красный страж (Дэвид Харбор), Зимний солдат (Себастьян Стэн), Агент США (Уайатт Расселл), Призрак (Ханна Джон-Кэймен) и мадам Гидра (Джулия Луиз-Дрейфус).

Шури, которую играет Летишиа Райт, объявили новой Черной пантерой в картине «Черная пантера: Ваканда навсегда». Здесь же состоится дебют Рири Уильямс (Доминик Торн), ключевого персонажа сериала «Железное сердце», где также появится Энтони Рамос в образе «Капюшона». Шоу поведает о противостоянии между магией и технологиями.



Был анонсирован ностальгический хоррор Disney+ «Ночной оборотень» с Гаэлем Гарсия Берналем и Лаурой Доннелли. В ленте «Капитан Америка: Новый мировой порядок» вернется в киновселенную Marvel Лидер в исполнении Тима Блэйка Нельсона, а Дэнни Рамирес станет новым Соколом. «Человек-муравей и Оса: Квантомания» послужит сюжетным мостиком между предыдущей фазой и «Мстителями: Династией Канга».

Завершились съемки сериала «Эхо», где заявлен Кингпин (Винсент Д'Онофрио), ослепший на один глаз после «Соколиного глаза». В 2023-м начнутся съемки сериалов «Сорвиголова: Рожденный заново» и «Войны в доспехах». Последний связан сюжетом с «Секретным вторжением» с Сэмюэлом Л. Джексоном и Эмилией Кларк, чей трейлер показали на выставке. Ко второму сезону «Локи» присоединился Ке Хюи Куан. Marvel также показала только посетителям выставки ролик картины «Марвелы».
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