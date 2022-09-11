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«Рассказ служанки» завершится шестым сезоном

11 сентября
2022 год

Новости кино >>
11 сентября 2022
«Рассказ служанки» завершится шестым сезоном, сообщает Entertainment Weekly.

«Рассказ служанки» завершится шестым сезоном
фото: ew.com

«Для нас было огромной честью рассказать историю из книги Маргарет Этвуд, и мы взволнованы представить зрителям шестой и заключительный сезон "Рассказа служанки"», — цитирует издание создателя шоу Брюса Миллера. По его словам, готовится продолжение сериала под названием «Заветы», основанное на романе Этвуд, который был издан в 2019 году. События в нем развернутся через 17 лет после финала оригинала.

Фантастический сериал с Элизабет Мосс, стартовавший в 2017-м, рассказывает о республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.
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