«Рассказ служанки
» завершится шестым сезоном, сообщает Entertainment Weekly
.
«Для нас было огромной честью рассказать историю из книги Маргарет Этвуд, и мы взволнованы представить зрителям шестой и заключительный сезон "Рассказа служанки"», —
цитирует издание создателя шоу Брюса Миллера. По его словам, готовится продолжение сериала под названием «Заветы», основанное на романе Этвуд, который был издан в 2019 году. События в нем развернутся через 17 лет после финала оригинала.
Фантастический сериал с Элизабет Мосс
, стартовавший в 2017-м, рассказывает о республике Гилеад, где у власти стоят военные. В стране жестокие порядки и нравы, уважением в обществе пользуются только офицеры и их жены. Помимо тоталитарного устройства общества, в мире будущего есть серьезная проблема — бесплодие. Лишь каждая сотая женщина способна к воспроизведению потомства. Чтобы продолжить офицерский род, семьи берут в дом служанку — суррогатную мать из числа простых женщин, способных к деторождению. Исполнив долг, служанка должна расстаться со своим ребёнком и перейти на службу к новым хозяевам.
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