Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ возглавит новый сериал по вселенной «Звёздных войн»

11 сентября
2022 год

Новости кино >>
11 сентября 2022
Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ получил главную роль в сериале Disney+ «Аколит» из вселенной «Звёздных войн», уверяет Deadline.

Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ возглавит новый сериал по вселенной «Звёздных войн»
фото: ripene.com

Компанию южнокорейскому актеру составят Амандла Стенберг и Джоди Тёрнер-Смит. Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристкой шоу числится Лесли Хэдланд. Премьера запланирована на август 2023 года.

Мистический триллер, состоящий из семи эпизодов, перенесет зрителей в галактику мрачных тайн и новых сил Темной стороны в последние дни эры Высокой Республики.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Джуд Лоу окажется во вселенной «Звёздных войн»
Рэй Стивенсон составит компанию Росарио Доусон в «Асоке»
Найден сценарист для фильма про истребителей X-wing
Поиск по меткам
Disney
персоны
Амандла СтенбергДжоди Тёрнер-СмитЛесли ХэдландЛи Чжон Джэ
фильмы
Звёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаИгра в кальмара

анонс

Скорбим

Владимир Таныгин
10 сентября ушёл из жизни актёр Владимир Таныгин.
Ростислав Орёл
9 сентября ушёл из жизни актёр Ростислав Орёл.
Марина Трошина
8 сентября ушла из жизни актриса Марина Трошина.
Александр Полынников
8 сентября ушёл из жизни режиссёр Александр Полынников.

День рождения >>

Николай Бандурин
Владимир Воробьёв
Фёдор Добронравов
Лада Дэнс
Алексей Дякин
Александр Зельский
Иосиф Кобзон
Всеволод Ларионов
Хейно Мандри
Марек Баргеловский
Гарри Конник-мл.
Херберт Лом
Вирджиния Мэдсен
Тайлер Хечлин
Джон Хоукс
Эва Шикульска
все родившиеся 11 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Зверь
триллер
США, 2022
Кэт
драма
Россия, 2022
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
Тибра
мистика, триллер
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram