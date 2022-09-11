Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ возглавит новый сериал по вселенной «Звёздных войн»

анонс

Это визуальная новелла Tron: Identity и мобильная Avatar Reckoning

По «Трону» и «Аватару» создают новые игры

Продолжением сериала станут «Заветы», основанные на романе Маргарет Этвуд, который был издан в 2019 году

11 сентября

Появились подробности о «Громовержцах» с Флоренс Пью и второй части «Черной пантеры»

Студия Marvel на выставке D23 Expo 2022 также рассказала о сериалах «Железное сердце», «Эхо» и хорроре «Ночной оборотень»