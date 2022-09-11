Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ возглавит новый сериал по вселенной «Звёздных войн»

Звезда «Игры в кальмара
» Ли Джон Джэ
получил главную роль в сериале Disney+ «Аколит» из вселенной «Звёздных войн
», уверяет Deadline
.
Компанию южнокорейскому актеру составят Амандла Стенберг
и Джоди Тёрнер-Смит
. Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристкой шоу числится Лесли Хэдланд
. Премьера запланирована на август 2023 года.
Мистический триллер, состоящий из семи эпизодов, перенесет зрителей в галактику мрачных тайн и новых сил Темной стороны в последние дни эры Высокой Республики.
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