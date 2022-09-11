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По «Трону» и «Аватару» создают новые игры

11 сентября
2022 год

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11 сентября 2022
На трансляции, которую провели Disney и Marvel в рамках выставки D23 Expo 2022, стало известно об играх, основанных на популярных фильмах.


Студия Bithell Games, ответственная за создание John Wick Hex, представила публике визуальную новеллу Tron: Identity по фантастической дилогии «Трон».

Геймерам поведают о том, как в новой Сети, забытой ее создателем и оставленной развиваться без его вмешательства, было совершено беспрецедентное преступление. После взлома будущее мира висит на волоске. Релиз в Steam запланирован на 2023 год.



По «Аватару» создают новую игру на движке Unreal Engine 4. Геймерам продемонстрировали геймплей мобильной ММОРПГ Avatar Reckoning от Archosaur Games. Игроков ожидают не только онлайн-миссии с PvP, но и одиночные задания.

На выставке также показали карточную игру Marvel Snap, платформер Disney Illusion Island о Микки Маусе и его друзьях, похожую на Pokemon GO AR-игру World Of Heroes по комиксам Marvel и гоночную игру Disney Speedstorm в стиле Mario Kart и Sonic Racing, где на тачках гоняют диснеевские персонажи.
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