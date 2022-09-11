По «Трону» и «Аватару» создают новые игры

Студия Bithell Games, ответственная за создание John Wick Hex, представила публике визуальную новеллу Tron: Identity по фантастической дилогии «Трон».
Геймерам поведают о том, как в новой Сети, забытой ее создателем и оставленной развиваться без его вмешательства, было совершено беспрецедентное преступление. После взлома будущее мира висит на волоске. Релиз в Steam запланирован на 2023 год.
По «Аватару» создают новую игру на движке Unreal Engine 4. Геймерам продемонстрировали геймплей мобильной ММОРПГ Avatar Reckoning от Archosaur Games. Игроков ожидают не только онлайн-миссии с PvP, но и одиночные задания.
На выставке также показали карточную игру Marvel Snap, платформер Disney Illusion Island о Микки Маусе и его друзьях, похожую на Pokemon GO AR-игру World Of Heroes по комиксам Marvel и гоночную игру Disney Speedstorm в стиле Mario Kart и Sonic Racing, где на тачках гоняют диснеевские персонажи.
обсуждение >>