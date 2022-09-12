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Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев»

12 сентября
2022 год

Новости кино >>
12 сентября 2022
Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская, Анастасия Попова и Мария Осипова исполнят главные роли в комедийном сериале «Американцы» по сценарию драматурга и режиссера Василия СигареваСтрана 03»). О старте съемок сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, который занимается производством проекта вместе с компанией LOOKFILM.

Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Действие «Американцев» происходит в 2009 году в небольшом российском поселке Ливни. Главная героиня, бойкая и целеустремленная Зинаида (Попова), ходит по квартирам, не очень удачно продает косметику, и в один из таких визитов узнает, что есть способ изменить свою жизнь. Если родить ребенка в США, он станет американцем, который сможет перевезти всех родственников за границу. Зинаида решает действовать без промедления и подбивает своих подруг, работниц местной птицефабрики, срочно забеременеть и лететь в Штаты. Но мужья против. Поняв, что помощи ждать неоткуда, подруги ищут дополнительные заработки, не всегда законные. Но это полдела. Самое главное — найти способ забеременеть.

«Когда я читала сценарий, мне было любопытно наблюдать за тем, с чем сталкиваются люди, которые реально решили идти к исполнению мечты, наблюдать за их метаморфозами и изменениями в процессе пути. А главное – мне было интересно понять, насколько эта игра стоит свеч, нужна ли она на самом деле тому или иному человеку. Американская мечта – это миф, который абсолютно не жизнеспособен», — отметила Анна Котова-Дерябина.

Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев»
фото: Пресс-служба онлайн-кинотеатра KION

Компанию женскому ансамблю составят Евгений Шумейко, Дмитрий Куличков, Виталий Даушев, а также хореограф Егор Дружинин. Режиссером сериала выступает Федор СтуковФизрук», «Дылды»).

«"Американцы" — ироничная, изящная и отпадная комедийная история про нашу беспощадную веру в то, что "хорошо там, где нас нет". И на эту веру в прекрасное далеко никак не влияет тот факт, что ожидания редко совпадают с реальностью. Мне кажется, здесь ярко, самобытно и очень узнаваемо показаны люди и наша жизнь», — уверен Александр Плотников, продюсер компании LOOKFILM.
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Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев» фотографии
Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев» фотографии
Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев» фотографии
Анна Котова-Дерябина, Лина Миримская и Анастасия Попова мечтают родить «Американцев» фотографии
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