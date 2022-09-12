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Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»

12 сентября
2022 год

Новости кино >>
12 сентября 2022

3 октября на СТС состоится премьера комедии «Тетя Марта», где востребованная юная актриса Вита Корниенко исполнила свою первую главную роль в сериале. На площадке компанию ей составили Кристина Асмус, Александр Метёлкин, Юрий Кузнецов, Сергей Епишев, Екатерина Кабак и Валерия Зоидова, сообщает пресс-служба телеканала.

Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету Марта в свои восемь лет ведет жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка (Кузнецов) — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (Асмус), участковой (Зоидова) и гламурной соседки (Кабак) и просит актера-неудачника (Епишев) притвориться ее отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Метёлкин). Только в планах нагловатого паренька не забота о девочке, а ее московские апартаменты.

Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»
фото: Пресс-служба СТС

«Несмотря на все выходки, вранье и эгоцентризм Марата, в нем есть что-то такое доброе, человеческое, что и хотелось вытащить, — рассказывает Александр Метёлкин. — Он хороший человек, просто в свое время ему не хватило любви и внимания. И зрители увидят, как в ключевые моменты проявятся его сердечность и доброта. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые нашли друг друга и соединились».

На съемках актер и отец двоих детей делился, что сразу нашел общий язык с 12-летней партнершей Витой Корниенко. Юная актриса также признавалась, что их объединило чувство юмора: «Мы с Сашей на одной юморной волне. Он называл меня Мартиночкой и Мартусечкой. Мы придумывали песни и разные истории. Были как две батарейки: вечно шутящие и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру. Окружающие даже отмечали, что мы похожи».

Сразу после эфира онлайн-премьера «Тети Марты» состоится на more.tv.
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Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта» фотографии
Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта» фотографии
Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта» фотографии
Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта» фотографии
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