Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»

анонс

Они приступили к съемкам в комедийном сериале по сценарию Василия Сигарева

Это визуальная новелла Tron: Identity и мобильная Avatar Reckoning

По «Трону» и «Аватару» создают новые игры

Звезда «Игры в кальмара» Ли Джон Джэ возглавит новый сериал по вселенной «Звёздных войн»

11 сентября

«Рассказ служанки» завершится шестым сезоном

Продолжением сериала станут «Заветы», основанные на романе Маргарет Этвуд, который был издан в 2019 году