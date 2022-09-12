Вита Корниенко разбирается с недетскими проблемами в сериале «Тетя Марта»

По сюжету Марта в свои восемь лет ведет жизнь, полную недетских забот. Единственный родственник рядом — дедушка (Кузнецов) — больше внучки нуждается в присмотре. Чтобы не оказаться в детском доме, Марта скрывает правду от учительницы (Асмус), участковой (Зоидова) и гламурной соседки (Кабак) и просит актера-неудачника (Епишев) притвориться ее отцом. На помощь приходит казанская родня в лице авантюриста Марата (Метёлкин). Только в планах нагловатого паренька не забота о девочке, а ее московские апартаменты.
фото: Пресс-служба СТС
«Несмотря на все выходки, вранье и эгоцентризм Марата, в нем есть что-то такое доброе, человеческое, что и хотелось вытащить, — рассказывает Александр Метёлкин. — Он хороший человек, просто в свое время ему не хватило любви и внимания. И зрители увидят, как в ключевые моменты проявятся его сердечность и доброта. Эта история в целом о двух одиноких сердцах, которые нашли друг друга и соединились».
На съемках актер и отец двоих детей делился, что сразу нашел общий язык с 12-летней партнершей Витой Корниенко. Юная актриса также признавалась, что их объединило чувство юмора: «Мы с Сашей на одной юморной волне. Он называл меня Мартиночкой и Мартусечкой. Мы придумывали песни и разные истории. Были как две батарейки: вечно шутящие и хихикающие, готовые в любой момент на любую авантюру. Окружающие даже отмечали, что мы похожи».
Сразу после эфира онлайн-премьера «Тети Марты» состоится на more.tv.
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