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Продолжения детективов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой выйдут на ТВЦ в осеннем телесезоне

12 сентября
2022 год

Новости кино >>
12 сентября 2022

Телеканал ТВЦ рассказал о новинках текущего телесезона — осенью зрителям представят продолжения детективных сериалов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой.

Продолжения детективов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой выйдут на ТВЦ в осеннем телесезоне
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Анна Банщикова снова появится в роли капитана юстиции Любови Сторожевой в третьей части проекта «Темная сторона света», премьера которого состоится 24 сентября. Главной героине предстоит расследовать покушение на целителя и духовного наставника Аргуна, которого пытались отравить, как предполагается, свои. Чтобы разобраться в хитросплетениях отношений этого весьма закрытого сообщества, она соглашается на предложение Аргуна принять участие в его выездном семинаре.

Продолжения детективов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой выйдут на ТВЦ в осеннем телесезоне
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

1 октября выйдут два сезона сериала «Соколова подозревает всех». Эта роль Ирины Рахмановой уже знакома зрителям по «Детективу на миллион», который выходил на канале с 2019 года. Первый сезон нового сериала называется «Стереть с лица земли», второй – «Тонкий расчет». По сюжету Ульяна Соколова переезжает из Москвы в маленький городок Андреевск, где во всю идет криминальная жизнь. Там она встречает свою студенческую любовь Александра Адмиралова, который когда–то ушел от неё к сопернице и с которым ей предстоит вместе работать. Они столкнутся с местной мафией, с угрозой собственной жизни, а Ульяну ожидают еще и личные переживания из-за отношений с бывшим возлюбленным.

«Изначально Соколова задумывалась как антагонист. Достаточно сухой, фанатичный, со своими проблемами. Но, на мой взгляд, в ней было мало человеческого, — говорит Ирина Рахманова. — Сейчас у нее появляется женская линия из прошлого, проявляются ее новые грани. И для меня это было интересно – что человек, который так фанатично предан работе и увлекается только этим, вдруг еще начинает получать удовольствие от жизни».

Продолжения детективов с Анной Банщиковой, Ириной Рахмановой и Олесей Фаттаховой выйдут на ТВЦ в осеннем телесезоне
фото: Пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

6 и 7 октября в эфир выйдут два новых сезона «Сельского детектива» — «Кино по-ольховски» и «Днем с огнем». К своим ролям в проекте вернулись Олеся Фаттахова, Алексей Демидов и Данила Якушев. Как рассказал один из сценаристов картины Дмитрий Щербаков, героев ждут новые увлекательные расследования, личные проблемы и переживания. У Олеси и Кузьмы появится недосказанность в отношениях, а Гриша вернется из командировки сам не свой, его чувства к Олесе не дают ему покоя.
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персоны
Анна БанщиковаАлексей ДемидовИрина РахмановаОлеся ФаттаховаДмитрий ЩербаковДанила Якушев
фильмы
Детектив на миллионСельский детектив. АктрисаСельский детектив. Днём с огнёмСельский детектив. Кино по-ольховскиСоколова подозревает всех. Стереть с лица землиСоколова подозревает всех. Тонкий расчётТёмная сторона света-3

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