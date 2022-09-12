Павел Майков и Ирина Паутова продолжат искать «Контакт»

Павел Майков и Ирина Паутова продолжат разбираться с проблемами «отцов и детей» во втором сезона драматического сериала «Контакт». О старте съемок продолжения сообщает пресс-служба компании Good Story Media, которая занимается производством проекта совместно с Продюсерской компанией «Среда».
фото: Пресс-служба компании Good Story Media
По сюжету от главного героя, бывшего опера Глеба Барнашова (Майков), ушла жена, оставив ему дочь-подростка. Личные проблемы он пытался решить с помощью алкоголя. Из-за этого его выгнали из «нормальной» полиции, и теперь герой вынужден работать с трудными подростками. Но общаться с детьми Барнашов не умеет, а главным трудным подростком является его собственная дочь Юля (Паутова). В попытке наладить с ней контакт Глеб просит мажора-хулигана познакомиться с Юлей в соцсети. Он считает, что, получив доступ к ее странице, сможет понять, чем живет дочь.
«Глеб Барнашов — человек-магнит. Он может быть в чем-то отвратительным, но у него огромная душа и люди это чувствуют. И сколько бы он от себя их не отгонял, они все-равно к нему тянутся — и дети, и взрослые. Я не буду спойлерить, но могу сказать, что во втором сезоне он сделает выбор между прошлой жизнью и будущей», — отметил Павел Майков.
фото: Пресс-служба компании Good Story Media
Режиссером второго сезона выступает Нурбек Эген («Шерлок в России», «Порт»). В продолжении подростки растут, а их проблемы меняются. Школьный буллинг, продажа девственности, майнинг криптовалюты – те обстоятельства, с которыми в новом сезоне столкнутся герои на пути друг к другу.
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