Антон Филипенко встретится с «Барабашкой»

Премьера комедийного сериала «Барабашка
» с Антоном Филипенко
состоится 19 сентября в онлайн-кинотеатре PREMIER, после чего с 26 сентября проект стартует на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.
По сюжету, главный герой Артем остается дома «на карантине» совсем один. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе: семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться с ситуацией, мужчина понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой. А, может, он просто придумал это существо от одиночества и накопившихся проблем?
Вместе с Филипенко паранормальную изоляцию исследуют Тимофей Трибунцев
, Ольга Дибцева
, Максим Лагашкин
, Николай Шрайбер
, Степан Девонин
, Сергей Дьячковский
и Евгений Муравич
. Режиссером проекта выступил Александр Собичевский
. Он же написал сценарий при участии Ольги Дибцевой, Сергея Дьячковского и Глеба Хлебникова
.
«Это комедия и в тоже время психологическая история – мой герой «один дома» и, как в знаменитом фильме, тоже вынужден решать все проблемы в одиночку, бороться с незваным гостем – барабашкой. А ему никто не верит. Близкие думают, что он спятил от «самоизоляции», друг старается помочь, но тоже не очень верит в реальность происходящего, а начальник пьет кровь и требует ударной работы онлайн. Это смешная, немного философская и парадоксальная история про дружбу, карантин и веру в себя
», — рассказал Антон Филипенко.
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