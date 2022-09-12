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Антон Филипенко встретится с «Барабашкой»

12 сентября
2022 год

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12 сентября 2022

Премьера комедийного сериала «Барабашка» с Антоном Филипенко состоится 19 сентября в онлайн-кинотеатре PREMIER, после чего с 26 сентября проект стартует на ТНТ, сообщает пресс-служба телеканала.

Антон Филипенко встретится с «Барабашкой»

По сюжету, главный герой Артем остается дома «на карантине» совсем один. Поначалу ему даже нравится, что он предоставлен самому себе: семья на даче, начальник хоть и возникает с нелепыми инициативами, но только по телефону. И все бы хорошо, но вскоре Артем начинает замечать странные вещи: половина яичницы исчезает на глазах, стакан с виски сам переезжает в ванную, а на холодильнике появляется непристойный рисунок из магнитиков. Пытаясь разобраться с ситуацией, мужчина понимает, что во всем виноват… барабашка, которого нужно извести любой ценой. А, может, он просто придумал это существо от одиночества и накопившихся проблем?

Вместе с Филипенко паранормальную изоляцию исследуют Тимофей Трибунцев, Ольга Дибцева, Максим Лагашкин, Николай Шрайбер, Степан Девонин, Сергей Дьячковский и Евгений Муравич. Режиссером проекта выступил Александр Собичевский. Он же написал сценарий при участии Ольги Дибцевой, Сергея Дьячковского и Глеба Хлебникова.

Антон Филипенко встретится с «Барабашкой»

«Это комедия и в тоже время психологическая история – мой герой «один дома» и, как в знаменитом фильме, тоже вынужден решать все проблемы в одиночку, бороться с незваным гостем – барабашкой. А ему никто не верит. Близкие думают, что он спятил от «самоизоляции», друг старается помочь, но тоже не очень верит в реальность происходящего, а начальник пьет кровь и требует ударной работы онлайн. Это смешная, немного философская и парадоксальная история про дружбу, карантин и веру в себя», — рассказал Антон Филипенко.
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