Премьера «Чаек» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой состоится 19 сентября

«Чайка» – женская волейбольная команда из Калининграда, которую в силу обстоятельств вынужден возглавить тренер Максим Тополь (Пореченков), нацеленный сделать своих новых подопечных чемпионами страны. Но ему придется столкнуться с непростым характером «чаек». У каждой из них – железная воля к победе и сложности в личной жизни. Капитан команды Катя Малышева (Богданова) переживает семейную драму: ее отец Леонид (Добрынин) серьезно болен, а отношения с женихом Александром (Чурсин) никак не складываются. Однако Катя решительно настроена вести коллектив к победе и отстаивать свое лидерство. Тем более, что в «Чайку» приходит амбициозная нападающая Лера (Куркова), на которую новый тренер возлагает большие надежды.
«Прообразом моего персонажа стал великий волейбольный тренер Николай Васильевич Карполь. Поэтому сыграть эту роль для меня было интересной актерской задачей. Я готовился к съемкам, смотрел видео матчей, чемпионатов, что-то подсматривал для себя. Мне важно было понять, как мужчина, который тренирует женскую волейбольную команду, общается со спортсменками, выработать определенный стиль взаимодействия с ними. Мне кажется, я чувствовал своего героя, понимал. Он – человек резкий, честный, прямолинейный, увлеченный своим делом, привык добиваться поставленных целей. Сначала волейбольная команда «Чайка» сложилась в сценарии, а за время съемок – и на площадке, и в кадре», — рассказал Михаил Пореченков.
фото: Пресс-служба телеканала «Россия»
«Это, прежде всего, история о призвании, о том, что стоит за победами в большом спорте. Я вообще люблю смотреть кино про спорт, хотя сам со спортивной темой на «Чайках» работал впервые. Сценарий проекта мне сразу понравился, он очень живой, с множеством человеческих линий. Есть волейбольная команда, которая объединена общей целью, но герои и сами по себе интересны, у каждого свои проблемы и испытания. Наша картина сочетает разные жанры, в ней больше всего мелодрамы, но есть и детектив, и драма, и много юмора», — отметил режиссер Антон Сиверс.
Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Калининграде и Москве. В массовых сценах участвовало более 300 человек. Одними из основных съемочных площадок стали новейшие волейбольные центры Калининграда и Соснового Бора. Актрисы, сыгравшие спортсменок команды «Чайка», начали тренировки за 2 месяца до съемок и продолжали тренироваться в течение всего съемочного периода.
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