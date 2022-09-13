Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца)

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Лидеру французской «новой волны» был 91 год

«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»

Жену короля рок-н-ролла сыграет Кэйли Спэни, а самого Элвиса — Джейкоб Элорди

София Коппола снимет байопик о Присцилле Пресли

13 сентября

Премьера «Чаек» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой состоится 19 сентября

В сериале также сыграли Александра Богданова, Юрий Чурсин и Юлия Мельникова