Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца)

Студия Pierrot
(«Токийский гуль
», «Крутой учитель Онидзука
») поделилась трейлером к «Тысячелетней кровавой войне
», знаменующей гранд-финал легендарной сёнэн-франшизы «Блич
».
Арка, простирающаяся с 55-го по 74-й том оригинальной манги Тайто Кубо
, расскажет о противостоянии Общества душ и императора Яхве с его армией квинси (медиумы, умеющие поглощать духовные частицы и превращать их в оружие). И ключевую роль в этом сыграет (не)обычный японский школьник Ичиго Куросаки из местечка Каракура. Если вы не в курсе, кто такие «плюсы», «пустые» и «синигами», то даже для просмотра трейлера потребуется глоссарий.
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«Истребитель демонов» — другая знаковая история эпического противостояния
За режиссуру сериала отвечает Томохиса Тагути
(«Черный клевер
», «Акудама Драйв
»), а из старожилов к проекту вернулись дизайнер персонажей Масаси Кудо
(«Наруто
», «Башня бога
») и композитор Сиро Сагису
(«Евангелион
», «Гридмен
»). Все основные сэйю также на месте (Ичиго озвучивает Масакадзу Морита
), поэтому за аутентичность голосов можно не беспокоиться.
Релиз состоится 10 октября, а вот когда закончится — доподлинно неизвестно. Pierrot сообщает о четырех курах подряд, так что готовьтесь к приключению на полсотни эпизодов.
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«Крутой учитель Онидзука» — еще один нестареющий хит студии Pierrot
«Блич
» — один из столпом аниме для мальчиков (сёнэн), наряду с «Драконьим жемчугом
», «Наруто
» и «Ван-Пис
». Крайне успешная манга со временем породила аниме-адаптацию о 366 эпизодах, выходившую с 2004-го по 2012-й, четыре полнометражных анимационных фильма
, две OVA и без счета театральных постановок, видеоигр, новелл и прочих побочных продуктов (даже американскую короткометражку
).
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