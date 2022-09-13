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Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца)

13 сентября
2022 год

Новости кино >>
13 сентября 2022

Студия PierrotТокийский гуль», «Крутой учитель Онидзука») поделилась трейлером к «Тысячелетней кровавой войне», знаменующей гранд-финал легендарной сёнэн-франшизы «Блич».



Арка, простирающаяся с 55-го по 74-й том оригинальной манги Тайто Кубо, расскажет о противостоянии Общества душ и императора Яхве с его армией квинси (медиумы, умеющие поглощать духовные частицы и превращать их в оружие). И ключевую роль в этом сыграет (не)обычный японский школьник Ичиго Куросаки из местечка Каракура. Если вы не в курсе, кто такие «плюсы», «пустые» и «синигами», то даже для просмотра трейлера потребуется глоссарий.

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За режиссуру сериала отвечает Томохиса ТагутиЧерный клевер», «Акудама Драйв»), а из старожилов к проекту вернулись дизайнер персонажей Масаси КудоНаруто», «Башня бога») и композитор Сиро СагисуЕвангелион», «Гридмен»). Все основные сэйю также на месте (Ичиго озвучивает Масакадзу Морита), поэтому за аутентичность голосов можно не беспокоиться.

Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца)

Релиз состоится 10 октября, а вот когда закончится — доподлинно неизвестно. Pierrot сообщает о четырех курах подряд, так что готовьтесь к приключению на полсотни эпизодов.

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«Блич» — один из столпом аниме для мальчиков (сёнэн), наряду с «Драконьим жемчугом», «Наруто» и «Ван-Пис». Крайне успешная манга со временем породила аниме-адаптацию о 366 эпизодах, выходившую с 2004-го по 2012-й, четыре полнометражных анимационных фильма, две OVA и без счета театральных постановок, видеоигр, новелл и прочих побочных продуктов (даже американскую короткометражку).
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Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца) фотографии
Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца) фотографии
Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца) фотографии
Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца) фотографии
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