София Коппола снимет байопик о Присцилле Пресли

Коппола также напишет сценарий байопика. Сюжет будет основан на мемуарах Присциллы Пресли «Элвис и я», где рассказывается об истории их отношений, начиная с знакомства на вечеринке в 1959 году, на которой 14-летняя Присцилла встретила 23-летнего Элвиса. Через 8 лет они поженились, их брак был далек от идеала и в конце концов распался. После смерти звезды Присцилла взялась за его поместье Грейсленд, превратив дом в достопримечательность, и основала компанию Elvis Presley Enterprises.
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