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София Коппола снимет байопик о Присцилле Пресли

13 сентября
2022 год

Новости кино >>
13 сентября 2022

После успешного релиза «Элвиса» База Лурмана король рок-н-ролла не спешит покидать киноэкраны. На очереди — байопик «Присцилла» о жене певца Присцилле Пресли, который для студии A24 снимет София КопполаТрудности перевода»), сообщает The Hollywood Reporter.

София Коппола снимет байопик о Присцилле Пресли
фото: variety.com

Образ Присциллы воплотит Кэйли Спэни, известная по проектам «Первая леди», «Мейр из Исттауна» и «Нам всем конец». Элвиса сыграет звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди.

Коппола также напишет сценарий байопика. Сюжет будет основан на мемуарах Присциллы Пресли «Элвис и я», где рассказывается об истории их отношений, начиная с знакомства на вечеринке в 1959 году, на которой 14-летняя Присцилла встретила 23-летнего Элвиса. Через 8 лет они поженились, их брак был далек от идеала и в конце концов распался. После смерти звезды Присцилла взялась за его поместье Грейсленд, превратив дом в достопримечательность, и основала компанию Elvis Presley Enterprises.

Съемки начнутся в Торонто этой осенью.
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