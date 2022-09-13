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«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»

13 сентября
2022 год

Новости кино >>
13 сентября 2022
В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 74-й премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом вновь назвали «Наследников», которые уже были отмечены этой наградой в 2020 году. Мэттью Макфэдьену проект принес статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте премии.

«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»
фото: «Наследники»

В драме среди актрис победу одержала Зендая — в 2020-м «Эйфория» тоже принесла ей приз в этой категории. Ли Джон ДжэИгра в кальмара») отметили за лучшую мужскую роль, а Джулию ГарнерОзарк») — за лучшую женскую второго плана.

Звания «Лучший комедийный сериал» удостоился «Тед Лассо». Бретту Голдстину роль в проекте обеспечила награду как лучшему артисту второго плана, а среди женщин в аналогичной категории лучшей признали Шерил Ли Ральф, сыгравшую в шоу «Начальная школа "Эбботт"». В главных актерских номинациях за роли в комедии с прошлого года ничего не изменилось: победителями стали Джейсон Судейкис («Тед Лассо») и Джин СмартХитрости»).

Лучшим мини-сериалом назвали «Белый лотос», который подарил Мюррею Бартлетту и Дженнифер Кулидж награды за роли второго плана. Лучшей актрисой в мини-сериале стала Аманда СайфредВыбывшая»), а среди мужчин в этой категории статуэтку забрал Майкл Китон за проект «Ломка».
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