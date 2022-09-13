«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»

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Жену короля рок-н-ролла сыграет Кэйли Спэни, а самого Элвиса — Джейкоб Элорди

12 сентября

Антон Филипенко встретится с «Барабашкой»

Сериал выходит 19 сентября на PREMIER, а с 26 сентября — на ТНТ