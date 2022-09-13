«Наследники» вновь стали лучшим драматическим сериалом на премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 74-й премии «Эмми». Лучшим драматическим сериалом вновь назвали «Наследников», которые уже были отмечены этой наградой в 2020 году. Мэттью Макфэдьену проект принес статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте премии.
Звания «Лучший комедийный сериал» удостоился «Тед Лассо». Бретту Голдстину роль в проекте обеспечила награду как лучшему артисту второго плана, а среди женщин в аналогичной категории лучшей признали Шерил Ли Ральф, сыгравшую в шоу «Начальная школа "Эбботт"». В главных актерских номинациях за роли в комедии с прошлого года ничего не изменилось: победителями стали Джейсон Судейкис («Тед Лассо») и Джин Смарт («Хитрости»).
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