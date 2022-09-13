Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

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Жену короля рок-н-ролла сыграет Кэйли Спэни, а самого Элвиса — Джейкоб Элорди

13 сентября

Наточил я свой банкай: трейлер продолжения культового аниме «Блич» (теперь до конца)

Завтра была «Тысячелетняя кровавая война» (и длилась она почти 50 серий)