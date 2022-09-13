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Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

13 сентября
2022 год

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13 сентября 2022

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар. Лидеру французской «новой волны» был 91 год, сообщает газета Liberation.

Умер французский режиссер Жан-Люк Годар
фото: Getty Images

Будущий мастер родился 3 декабря 1930 года в парижской состоятельной франко-швейцарской семье. Его отец был врачом и имел собственную клинику, а мать была родом из семьи швейцарских банкиров. Образование получил в Швейцарии и в парижском лицее Бюффон. В 1949-м поступил на философский факультет Сорбонны, окончил университет с дипломом этнолога. Завсегдатай французской синематеки, он активно участвовал в клубном движении.

Решающую роль в его творческом становлении сыграла встреча и знакомство с видным кинокритиком Андре Базеном, при поддержке которого с 1950-го он сотрудничал с «Газетт дю синема», годом позже стал одним из ведущих сотрудников колыбели «новой волны» журнала «Кайе дю синема» и наряду с Франсуа Трюффо, Клодом Шабролем, Жаком Риветтом и Эриком Ромером — лидером этого направления в национальном кино.

На поприще режиссуры дебютировал в 1954-м короткометражной лентой «Операция бетон». Премьера его первого полнометражного фильма «На последнем дыхании» в 1959-м обозначила приход во французское кино нового поколения кинематографистов, вооружённых своеобразным стилем и собственными, резко отличающимися от общепринятых мировоззренческими установками. Годар — один из самых плодовитых постановщиков в истории кино. На его счету почти 130 режиссёрских работ, среди которых «Презрение», «Безумный Пьеро», «Китаянка», «Альфавиль», «Страсть», «Имя Кармен» и другие картины. Последней лентой знаменитого режиссера стала «Книга образов», вышедшая в 2018-м.
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