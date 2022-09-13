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Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья»

13 сентября
2022 год

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13 сентября 2022
Компания «Централ Партнершип» представила тизерный трейлер исторического экшна «Средневековье», который выйдет в прокат 20 октября.



Сюжет картины основан на реальных событиях и посвящен истории чешского национального героя Яна Жижки. Священная Римская империя погружается в крoвавый хаoс, пока враждующиe претенденты срaжаются за опустевший трон. Лидер нaемников по имени Ян нехотя соглашается на коварный ход в политической игре: похитить невесту могущественного вельможи, чтобы преградить последнему путь к власти. Но неожиданно для себя Ян начинает испытывать сильные чувства к своей заложнице и, чтобы освободить ее, бросает вызов целой aрмии, стоящей на страже порочной аристократии. Герой понимает, что теперь судьба Империи, как, впрочем, и его любви, – не в руках королей, а только в его руках.

Ведущую роль исполнил Бен Фостер, а компанию ему составили Майкл Кейн, Мэттью Гуд, Тиль Швайгер, Винценц Кифер, Софи Лоу и Уильям Моусли. Режиссером и сценаристом «Средневековья» выступил Петр Якл.
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Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья» фотографии
Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья» фотографии
Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья» фотографии
Бен Фостер предстал в образе чешского полководца Яна Жижки в тизере «Средневековья» фотографии
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