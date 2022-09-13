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Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»

13 сентября
2022 год

Новости кино >>
13 сентября 2022

Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом сообщает пресс-служба компании Good Story Media, которая занимается производством сериала.

Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: Пресс-служба Good Story Media

Авторы «Мир! Дружба! Жвачка!» описывают персонажа Сухорукова как жесткого и принципиального героя. Максим – пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, он уже не молодой отец 17-летней Ксюхи – также новой героини сериала, рокерши и бунтарки по характеру в исполнении Александры Хромовой.

Действие третьего сезона развернется спустя два года после событий второго — летом 1996 года. Санька и его друзья заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать лёгких денег, Женя сделает всё, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.

Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!»
фото: Пресс-служба Good Story Media

К своим ролям в новом сезоне вернутся Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин, Полина Гухман, Ксения Каталымова, Степан Девонин, Никита Павленко, Лариса Удовиченко, Юра Борисов, Артур Бесчастный и Аскар Нигамедзянов. Каст продолжения проекта, помимо Сухорукова и Хромовой, пополнили Евгений Ткачук, Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов и Дмитрий Куличков. За режиссуру вновь отвечает Антон Федоров, поставивший второй сезон.

Премьера третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» состоится на канале ТНТ и платформе PREMIER.
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Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
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