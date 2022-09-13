Виктор Сухоруков присоединился к актерскому составу третьего сезона «Мир! Дружба! Жвачка!». Об этом сообщает пресс-служба компании Good Story Media, которая занимается производством сериала.
фото: Пресс-служба Good Story Media
Авторы «Мир! Дружба! Жвачка!» описывают персонажа Сухорукова как жесткого и принципиального героя. Максим – пенсионер, вышедший в отставку со службы в милиции, он уже не молодой отец 17-летней Ксюхи – также новой героини сериала, рокерши и бунтарки по характеру в исполнении Александры Хромовой.
Действие третьего сезона развернется спустя два года после событий второго — летом 1996 года. Санька и его друзья заканчивают школу, и ко взрослой жизни они подходят каждый по-своему. Санька грустит по прошлому, Вовка пытается заработать лёгких денег, Женя сделает всё, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода.
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