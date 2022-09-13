Победителей фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» определят зрители

Победителей первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор», определят зрители. Членами жюри станут все гости и участники фестиваля, у которых будет возможность голосовать за проекты в онлайн-формате, сообщает пресс-служба смотра.
фото: «С нуля»
Победители будут определены голосованием в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Попечительский совет выберет победителя в категории «Открытие Нового сезона». Помимо награды киносмотра в номинации «Лучший фильм» будет вручен специальный приз от партнера фестиваля – оператора наружной рекламы «Восток-Медиа» – рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения своего проекта онлайн.
Кроме кинопоказов на «Новом сезоне» запланирована деловая программа. Директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев расскажет, как работает алгоритм поисковой системы стриминга viju, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию. Презентация состоится при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина.
Студия ГПМ КИТ продемонстрирует возможности и преимущества нового цифрового проекта для профессионалов кинопроизводства. Разработка переведет процесс создания кинопроекта в единый цифровой сервис. Презентацию проведут генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, заместитель генерального директора по стратегическом развитию Андрей Бегунов и директор департамента специальных проектов Екатерина Уруру.
Также в рамках специального события культурно-благотворительный фонд Action Светланы Бондарчук и Евгении Поповой покажет короткометражные фильмы от российских кинематографистов, снятые для поддержки детей и взрослых, которые попали в сложную ситуацию.
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