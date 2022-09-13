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Победителей фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» определят зрители

13 сентября
2022 год

Новости кино >>
13 сентября 2022
Победителей первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который пройдет с 18 по 23 сентября на курорте «Роза Хутор», определят зрители. Членами жюри станут все гости и участники фестиваля, у которых будет возможность голосовать за проекты в онлайн-формате, сообщает пресс-служба смотра.

Победителей фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» определят зрители
фото: «С нуля»

Победители будут определены голосованием в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Попечительский совет выберет победителя в категории «Открытие Нового сезона». Помимо награды киносмотра в номинации «Лучший фильм» будет вручен специальный приз от партнера фестиваля – оператора наружной рекламы «Восток-Медиа» – рекламная кампания на 15 миллионов рублей для продвижения своего проекта онлайн.

Онлайн-кинотеатры START, KION, Okko, Кинопоиск, PREMIER, Иви, more.tv и Wink сами выбрали проекты, которые продемонстрируют зрителям направления развития своих стримингов в новом сезоне. В их числе «13 клиническая», «Комплекс Бога», «Надвое», «Пансион», «Аврора», «Лэйт Найт Скул», «С нуля», «Я любила мужа» и другие.

Победителей фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон» определят зрители
фото: «Комплекс Бога»

Кроме кинопоказов на «Новом сезоне» запланирована деловая программа. Директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев расскажет, как работает алгоритм поисковой системы стриминга viju, что такое ТВ-канал будущего и как искусственный интеллект изменит индустрию. Презентация состоится при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина.

Студия ГПМ КИТ продемонстрирует возможности и преимущества нового цифрового проекта для профессионалов кинопроизводства. Разработка переведет процесс создания кинопроекта в единый цифровой сервис. Презентацию проведут генеральный директор ГПМ КИТ Андрей Терешок, заместитель генерального директора по стратегическом развитию Андрей Бегунов и директор департамента специальных проектов Екатерина Уруру.

Также в рамках специального события культурно-благотворительный фонд Action Светланы Бондарчук и Евгении Поповой покажет короткометражные фильмы от российских кинематографистов, снятые для поддержки детей и взрослых, которые попали в сложную ситуацию.
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