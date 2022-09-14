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Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским

14 сентября
2022 год

Новости кино >>
14 сентября 2022

В Москве завершились съемки сериала more.tv «Фишер» о советском серийном убийце Сергее Головкине. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Александр Яценко, Иван Янковский и Александра Бортич, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским
фото: Ирина Фомина / Пресс-служба more.tv

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий сериала.

«Так получилось, что мы живем недалеко от пыточной Фишера. То есть ты едешь, смотришь и думаешь: вот здесь, буквально в пяти метрах от тебя, такого, казалось бы, благополучного человека, творился настоящий ад. А сейчас здесь стоит дом. И люди нормально в нем живут. И спят спокойно. Эта история – не о маньяке. Она о людях, которых коснулось зло, о том, что скрывали парадные советские фасады и о том, почему добро часто оборачивается злом. А зло добром – никогда», — рассказали Сергей Кальварский и Наталья Капустина, авторы и продюсеры сериала.

Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским
фото: Ирина Фомина / Пресс-служба more.tv

Действие проекта разворачивается в 1986 году. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Янковский) и совсем молодая следователь Наталья Добровольская (Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

В актерском составе проекта также Сергей Гилёв, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллопиня, Алексей Гришин и другие.

Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским
фото: Ирина Фомина / Пресс-служба more.tv

«Во время подготовки мы много изучали тему маньяков, смотрели интервью с ними, и нас так поразило, что, глядя на них, не представляешь, что эти люди могли так жестоко убивать. Это еще раз говорит о том, что зло может маскироваться под обольстительные образы и не сразу бросаться в глаза. Фишер представлял из себя очень хитрую субстанцию, и нам интересно было ответить на вопрос, как нечто подобное, которое сложно отнести к проявлению человеческой личности, попадает в наш мир. В такой истории с уже изначально есть какая-то предначертанность, чувствуется кармический ветер, который дует в затылок маньяку и его жертвам», — отметили режиссеры сериала Сергей Тарамаев и Любовь Львова.

Премьера проекта состоится в 2022 году эксклюзивно на more.tv.
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Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским фотографии
Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским фотографии
Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским фотографии
Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским фотографии
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