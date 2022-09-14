Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул»

По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит ― все чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы ― теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело. Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом.
фото: Пресс-служба Okko
За режиссуру «Лэйт Найт Скул» отвечала Ника Яковлева. Идея проекта появилась у молодых сценаристов Ярослава Турова и Данила Люмерца. Идею поддержала актриса и продюсер, генеральный директор кинокомпании On Set production Анна Александрова.
«Подростки живут и чувствуют на максималках. Намного острее, точнее воспринимают происходящее. Меня завораживает, как они видят мир вокруг. Мне бы хотелось, чтобы 16-летние ребята могли посмотреть наш сериал, задуматься о том, что их волнует, и возможно найти для себя ответы, которые порой так необходимы в этом возрасте. Именно поэтому для нас очень важно сделать наш проект честным и откровенным», — говорит Александрова.
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