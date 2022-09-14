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Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул»

14 сентября
2022 год

Новости кино >>
14 сентября 2022

В Москве завершились съемки сериала «Лэйт Найт Скул», где сыграли Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Сергей Бондарчук, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Иван Чернов, Никита Плахотнюк, Алиса Тарасенко, Юрий Шелковников и Егор Мухин. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko, который выпустит проект.

Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул»
фото: Пресс-служба Okko

По сюжету в сети регулярно появляется новое скандальное ток-шоу Late Night School, созданное группой старшеклассников. Проект существует на нелегальном положении и снимается в школьном спортивном зале. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и многое другое. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу» хайпа, а значит ― все чаще переходят границы разумного. Вместе с популярностью растут проблемы ― теперь вместо замечаний в дневнике им грозит реальное отчисление и даже уголовное дело. Детские игры закончились, и самое время сделать осознанный, взрослый выбор между совестью и дешевым хайпом.

Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул»
фото: Пресс-служба Okko

За режиссуру «Лэйт Найт Скул» отвечала Ника Яковлева. Идея проекта появилась у молодых сценаристов Ярослава Турова и Данила Люмерца. Идею поддержала актриса и продюсер, генеральный директор кинокомпании On Set production Анна Александрова.

«Подростки живут и чувствуют на максималках. Намного острее, точнее воспринимают происходящее. Меня завораживает, как они видят мир вокруг. Мне бы хотелось, чтобы 16-летние ребята могли посмотреть наш сериал, задуматься о том, что их волнует, и возможно найти для себя ответы, которые порой так необходимы в этом возрасте. Именно поэтому для нас очень важно сделать наш проект честным и откровенным», — говорит Александрова.
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персоны
Анна АлександроваСергей Бондарчук (младший)Данил ЛюмерцЕгор МухинНика Яковлева
фильмы
Лэйт Найт Скул

фотографии >>
Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул» фотографии
Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул» фотографии
Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул» фотографии
Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул» фотографии
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