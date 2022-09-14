Объявлена программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который пройдет с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге. Подробностями о мероприятии поделились пресс-служба продюсерского центра Potential.
В программе Potential Project Market запланированы питчинги полнометражных художественных фильмов, сериалов и digital-контента, а также специальный показ фильма Ирины Обидовой «Тысяча дешевых зажигалок».
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential
В параллельной программе пройдут специальные сессии «быстрых» презентаций проектов – альтернативный питчинг и спид-дейтинг (короткие тет-а-тет встречи с продюсерами).
Кроме того, аккредитованные участники кинорынка получат возможность посетить Санкт-Петербургский международный Контент Форум, в рамках которого пройдет специальная деловая программа Potential.
С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Potential Project Market.
обсуждение >>