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Объявлена программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2022

14 сентября
2022 год

Новости кино >>
14 сентября 2022
Объявлена программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который пройдет с 8 по 9 октября в Санкт-Петербурге. Подробностями о мероприятии поделились пресс-служба продюсерского центра Potential.

Объявлена программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2022
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

В рамках события сценарист Андрей ЗолотаревТриггер», «Лед») проведет мастер-класс под названием «Девелопмент проекта: как докрутить свою историю до готового сценария», а режиссер Илья Аксенов, работавший над проектами «Бесит» и «Мир! Дружба! Жвачка!», расскажет, как создаются современные российские комедии.

На кинорынке пройдет серия паблик-токов: сценарист Маруся Трубникова, продюсер Антон Токтонов и редактор Кино-Театр.Ру Мария Токмашева обсудят, какие сериалы мы будем смотреть и создавать, главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев выступит модератором дискуссии о дистрибуции и продвижении авторского и независимого кино в новых реалиях, а продюсеры Катерина Михайлова, Елена Гликман, Сергей Корнихин, Егор Одинцов и Нина Ромодановская обсудят будущее авторских кинопроектов.

В программе Potential Project Market запланированы питчинги полнометражных художественных фильмов, сериалов и digital-контента, а также специальный показ фильма Ирины Обидовой «Тысяча дешевых зажигалок».

Объявлена программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2022
фото: Пресс-служба продюсерского центра Potential

В параллельной программе пройдут специальные сессии «быстрых» презентаций проектов – альтернативный питчинг и спид-дейтинг (короткие тет-а-тет встречи с продюсерами).

Кроме того, аккредитованные участники кинорынка получат возможность посетить Санкт-Петербургский международный Контент Форум, в рамках которого пройдет специальная деловая программа Potential.

С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте Potential Project Market.
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фильмы
1000 дешёвых зажигалокБеситЛёдМир, дружба, жвачкаТриггер

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