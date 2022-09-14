Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф»

Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет трейлер картины «Голиаф
» казахстанского режиссера и сценариста Адильхана Ержанова
(«Ночной бог
»).
Поселок Каратас давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.
Роли в картине исполнили Берик Айтжанов
, Данияр Алшинов
, Дмитрий Чеботарев
, Александра Ревенко
, Еркен Губашев
, Альмира Турсын
, Теоман Хос
, Куандык Дюсембаев
и другие.
«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения
, — рассказал режиссёр. — Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят
».
Мировая премьера ленты состоялась 8 сентября в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского кинофестиваля, который прошел в Венеции с 31 августа по 10 сентября. Фильм удостоился специальной награды независимых кинокритиков — Premio bisato d'oro 2022 — за лучшую актерскую игру, приз вручили актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.
Московская премьера фильма состоится 25 сентября в кинотеатре «Художественный», билеты на первый зрительский показ можно приобрести на сайте кинотеатра. В российский прокат «Голиаф
» выйдет 29 сентября.
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