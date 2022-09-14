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Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф»

14 сентября
2022 год

Новости кино >>
14 сентября 2022
Кинопрокатная компания «Белые ночи» представляет трейлер картины «Голиаф» казахстанского режиссера и сценариста Адильхана ЕржановаНочной бог»).


Поселок Каратас давно живет под властью криминального авторитета Пошаева. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него. Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева. Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.

Роли в картине исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев, Александра Ревенко, Еркен Губашев, Альмира Турсын, Теоман Хос, Куандык Дюсембаев и другие.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения, — рассказал режиссёр. — Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького — они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят».

Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф»

Мировая премьера ленты состоялась 8 сентября в рамках конкурсной программы Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского кинофестиваля, который прошел в Венеции с 31 августа по 10 сентября. Фильм удостоился специальной награды независимых кинокритиков — Premio bisato d'oro 2022 — за лучшую актерскую игру, приз вручили актерам Берику Айтжанову и Данияру Алшинову.

Московская премьера фильма состоится 25 сентября в кинотеатре «Художественный», билеты на первый зрительский показ можно приобрести на сайте кинотеатра. В российский прокат «Голиаф» выйдет 29 сентября.
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№ 1
Игорь Федотов8   14.09.2022 - 22:11
Вездесущий Чеботарев сумел и в казахское кино просунуться. Своего оказалось мало, вот молодец. Молодцы казахстанцы все лучше и лучше сериалы снимают и не только сериалы, растут потихоньку. читать далее>>
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Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф» фотографии
Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф» фотографии
Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф» фотографии
Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф» фотографии
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