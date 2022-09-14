Бедняк против криминального авторитета: трейлер фильма «Голиаф»

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Актер присоединился к касту сиквела о главном злодее Готэма

В рамках события состоятся мастер-классы, дискуссии и встречи с профессионалами индустрии

Артем Ткаченко, Алексей Лукин и Мария Миронова завершили работу над «Лэйт Найт Скул»

14 сентября

Завершились съемки детективного сериала «‎Фишер»‎ с Александрой Бортич и Иваном Янковским

Премьера проекта состоится в этом году на more.tv