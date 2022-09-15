Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха»

В сети появился официальный локализованный трейлер survival-триллера «Вершина страха
» режиссёра Джулиана Джилби
(«Пластик
»).
Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.
Главные роли в фильме сыграли Райан Филипп
, Ханна Нью
, Фредди Торп
, Матильда Варнье
, Джанмарко Саурино
, Мишель Биель
, Нэнси Тейт
и другие.
Съемки картины проходили в реальных экстремальных условиях, среди самых высоких альпийских гор и потрясающих видов. В российский прокат «Вершина страха
» выйдет 13 октября.
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