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Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха»

15 сентября
2022 год

Новости кино >>
15 сентября 2022
В сети появился официальный локализованный трейлер survival-триллера «Вершина страха» режиссёра Джулиана ДжилбиПластик»).


Группа молодых экстремалов решила покорить один из наиболее опасных перевалов в Альпах. Несмотря на то, что многие энтузиасты расстались с жизнью в попытке забраться на вершину, эти двое не намерены отступать. Но до них еще не дошли слухи о надвигающемся снежном шторме, и теперь экстремальное путешествие превратится в борьбу со смертоносной стихией.

Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха»

Главные роли в фильме сыграли Райан Филипп, Ханна Нью, Фредди Торп, Матильда Варнье, Джанмарко Саурино, Мишель Биель, Нэнси Тейт и другие.

Съемки картины проходили в реальных экстремальных условиях, среди самых высоких альпийских гор и потрясающих видов. В российский прокат «Вершина страха» выйдет 13 октября.
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Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха» фотографии
Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха» фотографии
Райан Филлипп покоряет Альпы в трейлере триллера «Вершина страха» фотографии
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