Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Завод»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила»

15 сентября
2022 год

Новости кино >>
15 сентября 2022

Студия MadhouseИстинная грусть», «Охотник x Охотник») поделилась трейлеров нового проекта — сериала «Принцесса-библиофил».



Грядущая аниме-адаптация одноименного ранобэ расскажет об Элианне Бернштайн — аристократке, предпочитающей танцам в сияющих залах, шумным компаниям и романтическим похождениям — общество книг. От любимого занятия ее может оторвать лишь неприятная необходимость выйти замуж, ярмом лежащая на всех высокородных девах, но и тут нашелся выход: наследный принц Кристофер Селкирк Эшеральд предложил Элианне выгодную сделку. Она соглашается на фиктивный брак, а в обмен может все отпущенное богом время проводить, погрузившись в столь милые ее сердцу фолианты. Блестящая, на первый взгляд, партия оборачивается пренеприятнейшими открытиями: вскоре после помолвки принц, кажется, по-настоящему увлекся новой пассией и не сегодня-завтра отменит свадьбу, а Элианна, похоже, не так уж равнодушна к Кристоферу, как ей казалось.

Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила»

За сёдзё-аниме отвечает Торо Ивасаки, режиссер эпизодов «Стального алхимика», «Триплексоголика» и «Замахнись посильнее», за дизайн персонажей ручается Дзюмпэй АсасинаЗадушевный голос»), а главных героев озвучили Рэйна Уэда (Канао Цуюри из «Истребителя демонов», Киса Сома из «Корзинки фруктов») и Рёхэй Кимура (Рёта Кисэ из «Баскетбола Куроко», Каору Нисими из «Аполлона: Дети на холме»). Премьера — уже 6 октября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
MadhouseАнимацияанимесёдзё
фильмы
Аполлон: Дети на холмеБаскетбол КурокоЗадушевный голосИстинная грустьКлинок, рассекающий демоновОхотник х ОхотникСтальной алхимикТриплексоголикФруктовая корзина

фотографии >>
Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила» фотографии
Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила» фотографии
Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила» фотографии
Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Завод»

Скорбим

Александр Власов
15 сентября ушёл из жизни актёр Александр Власов.
Ирен Папас
14 сентября ушла из жизни актриса Ирен Папас.
Жан-Люк Годар
13 сентября ушёл из жизни режиссёр Жан-Люк Годар.
Денис Кулешов
13 сентября ушёл из жизни актёр Денис Кулешов.
Михаил Гомиашвили
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Гомиашвили.
Пётр Тобилевич
12 сентября ушёл из жизни актёр Пётр Тобилевич.

День рождения >>

Шукур Бурханов
Вячеслав Дробинков
Наталья Казначеева
Анатолий Кощеев
Максим Крупина
Кирилл Лавров
Станислав Ландграф
Руфина Нифонтова
Юрий Норштейн
Анатолий Пашинин
Томми Ли Джонс
Джеки Купер
Маргарет Локвуд
Кармен Маура
Эусебио Понсела
Фэй Рэй
Том Харди
все родившиеся 15 сентября >>

Афиша кино >>

Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Германия, 2018
Недетский дом
Россия, 2021
Зверь
триллер
США, 2022
Лебединое озеро
трагикомедия
Россия, 2021
Беспредельщики
драма, криминальный фильм, триллер
Великобритания, 2021
Воспоминания о Марни
драма, семейное кино, фэнтези
Япония, 2014
Два хвоста
детский фильм, комедия, приключения, фильм о животных
Россия, 2018
Кэт
драма
Россия, 2022
Джиперс Криперс: Возрождённый
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, Финляндия, 2021
Поехали!
комедия, приключения
Франция, 2022
Проклятие мачехи
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Русские на Мариенплац
драма, приключения, экранизация
Казахстан, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен