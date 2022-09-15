Смотрю в книгу, вижу — сёдзё: первый трейлер «Принцессы-библиофила»

Студия Madhouse
(«Истинная грусть
», «Охотник x Охотник
») поделилась трейлеров нового проекта — сериала «Принцесса-библиофил
».
Грядущая аниме-адаптация одноименного ранобэ расскажет об Элианне Бернштайн — аристократке, предпочитающей танцам в сияющих залах, шумным компаниям и романтическим похождениям — общество книг. От любимого занятия ее может оторвать лишь неприятная необходимость выйти замуж, ярмом лежащая на всех высокородных девах, но и тут нашелся выход: наследный принц Кристофер Селкирк Эшеральд предложил Элианне выгодную сделку. Она соглашается на фиктивный брак, а в обмен может все отпущенное богом время проводить, погрузившись в столь милые ее сердцу фолианты. Блестящая, на первый взгляд, партия оборачивается пренеприятнейшими открытиями: вскоре после помолвки принц, кажется, по-настоящему увлекся новой пассией и не сегодня-завтра отменит свадьбу, а Элианна, похоже, не так уж равнодушна к Кристоферу, как ей казалось.
За сёдзё-аниме
отвечает Торо Ивасаки
, режиссер эпизодов «Стального алхимика
», «Триплексоголика
» и «Замахнись посильнее
», за дизайн персонажей ручается Дзюмпэй Асасина
(«Задушевный голос
»), а главных героев озвучили Рэйна Уэда
(Канао Цуюри из «Истребителя демонов
», Киса Сома из «Корзинки фруктов
») и Рёхэй Кимура
(Рёта Кисэ из «Баскетбола Куроко
», Каору Нисими из «Аполлона: Дети на холме
»). Премьера — уже 6 октября.
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